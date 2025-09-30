El clima de este martes en Hermosillo será mayormente despejado, con máxima de 38 °C y vientos de hasta 40 km/h.

El clima de este martes se mantiene estable en la capital sonorense, con un cielo mayormente despejado y una temperatura máxima estimada de 38 °C, acompañada de rachas de viento de hasta 40 km/h.

Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, combinada con la corriente en chorro subtropical, podría generar lloviznas por la tarde en municipios limítrofes con Chihuahua.

A su vez, se espera el arribo de un frente frío entre el 3 y 4 de octubre, lo que podría provocar un leve descenso en las temperaturas y vientos moderados. En el océano Pacífico se mantienen vigiladas tres zonas de baja presión, una de las cuales presenta hasta 90 % de probabilidad de evolucionar a tormenta tropical en las próximas 48 horas.

Pronóstico detallado en municipios selectos de Sonora

Ciudad Obregón: mín. 23 °C – máx. 38 °C, cielos despejados y sin probabilidad de lluvias.

Nogales: mín. 13 °C – máx. 30 °C, clima seco y sin precipitaciones.

San Luis Río Colorado: mín. 22 °C – máx. 37 °C, viento leve y cielo despejado.

Navojoa: mín. 24 °C – máx. 38 °C, sin lluvias previstas. Agua Prieta: mín. 15 °C – máx. 31 °C, posibilidad de llovizna del 10 %.

Guaymas: mín. 25 °C – máx. 35 °C, condiciones secas y sin lluvia.

Origen del pronóstico

El pronóstico fue emitido con base en análisis meteorológicos generales y fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional, además de registros de entidades de los Estados Unidos, según el reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil.