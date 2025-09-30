El peso mexicano abrió en 18.34 por dólar, con una ligera apreciación de 0.13 %, favorecido por la debilidad del billete verde.

El peso mexicano inició la jornada con una cotización aproximada de 18.34 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.13 %, o 2 centavos, frente al cierre del día anterior, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Este movimiento coincide con el debilitamiento del dólar, pese a la persistente incertidumbre generada por la amenaza de un cierre de gobierno en Estados Unidos y la expectativa por datos de empleo de la semana.

Te puede interesar Hermosillo alcanzará 38 °C este martes; prevén frente frío en Sonora

En los mercados internacionales, el índice dólar muestra una depreciación de 0.05 %. Paradójicamente, el euro retrocede 0.01 % frente al billete verde, mientras que la libra esterlina cede 0.04 %. En el terreno de las criptomonedas, el bitcoin retrocede 0.22 %, reflejando una menor apetencia de riesgo.

Los mercados accionarios amanecen con sesgo mixto después de conocerse datos macroeconómicos de Reino Unido y Alemania, entre ellos cifras de PIB y ventas minoristas. En Wall Street, los futuros apuntan a una apertura negativa; por ejemplo, el Dow Jones prevé una caída de 0.11 %.

En Europa, el Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.14 %, mientras que en Asia los resultados varían: el Nikkei retrocede 0.25 % y el Hang Seng gana 0.87 %.

El petróleo WTI, referente para la mezcla mexicana, sufre un ajuste a la baja de 2.06 %, en medio de expectativas de que la OPEP++ podría aumentar la producción en noviembre, alimentando temores de sobreoferta. La atención se dirige a la reunión del 5 de octubre, donde se podrían definir ajustes en la política petrolera.

Riesgos latentes

La apreciación del peso ocurre en medio de un ambiente global volátil, donde las negociaciones fiscales en Estados Unidos y la divulgación de datos económicos clave podrían generar fuertes oscilaciones. Aunque el debilitamiento del dólar favorece a la divisa mexicana, los inversionistas siguen atentos a cualquier desviación que pueda alterar el equilibrio.

El tipo de cambio, los índices globales y los precios del petróleo reflejan una expectativa de cambio y peligro latente en los mercados, especialmente ante la cercanía del cierre de mes y las decisiones que tomarán los actores internacionales.

Información basada en datos de Bloomberg y reportes globales del mercado.