Denuncia sindicato de Cobach Sonora disminución y estancamiento salarial

Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora se pronunciaron este lunes para exigir la reanudación de los procesos de recategorización docente y un incremento salarial de 2 por ciento, derivado del anuncio del presidente de la república del pasado 15 de mayo; ante el aumento de impuestos derivado de la nueva ley del ISR, aseguran, ganan menos que el año pasado.

La denuncia fue hecha en la puerta principal del Plantel Villa de Seris, ubicado en Hermosillo, por el profesor Eleazar Herrera Araujo, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Stecbes).

“Queremos hacer la denuncia pública solicitando la comprensión de padres de familia y alumnos: este día último de agosto nos dieron el incremento de sueldo. López Obrador el 15 de mayo dijo que nos iban a subir un 8 por ciento en promedio, pero en el colegio de bachilleres nos aplicaron el 6 por ciento y se nos dijo que el 2 por ciento es a prestaciones. Pero resulta que ese 2 por ciento nunca nos lo entregan” afirmó el líder sindical.

Como ejemplo de las afectaciones económicas, Herrera Araujo mencionó que a los trabajadores de intendencia el sueldo, luego de las deducciones, se redujo en 270 pesos respecto de lo que recibían en el 2022. Dicha situación, considera Stecbes, no es aceptable.

Una de las soluciones que propone la planta de trabajadores de Cobach Sonora, aunque no satisface la totalidad del problema, es que se restituya el proceso de recategorización mediante el cual la planta docente tenía acceso a incrementos de sueldo cada año. Dicho proceso fue detenido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el contexto de la reforma educativa impulsada entonces.

Afecta a más de mil docentes

Al día de hoy, como es sabido, la reforma en cuestión ya no tiene validez producto de las gestiones del actual presidente de la república. No obstante, la recategorización, asegura Herrera Araujo, no se reestableció, afectando a más mil docentes de Cobach en toda la entidad.

En particular, finalizó el secretario general, se observa que la diferencia de ingresos entre un profesor de la categoría más baja y uno de la categoría más alta es del “doble o triple”. Por estos motivos, buscarían en los siguientes días la apertura del gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño.