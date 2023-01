Roberto Díaz es nombrado policía del 2022

Por segunda ocasión en Hermosillo, Roberto Díaz Carrillo fue electo por sus compañeros para ser el policía del año 2022, compendio de tiempo en que participó en dos hechos trascendentales en su carrera.

Roberto Díaz participó en la detención del sujeto que privó de la vida a Manuelito de 2 años en Villas del Sur, así como en el enfrentamiento que ocurrió el 1 de septiembre en el que fue abatido uno de los asesinos del oficial Iván Noyola.

“ Más que todo, para el policía del año es por votación de los compañeros, creo que como he estado de jefe de zona, jefe de grupo y oficial de tropa, yo creo que ya son muchos los compañeros que me conocen y saben que me apasiono con el trabajo ”, compartió el oficial.

Roberto Díaz cuenta con 16 años al servicio de la corporación, desde joven decidió que quería ser policía, y al ser originario de un campo agrícola de la costa de Hermosillo, su padre le aconsejó que estudiará antes, por si se arrepentía.

“ Como somos de la costa nosotros, de un campo, él quería que saliera adelante de una y otra forma, y ya estudié una carrera técnica, y el año pasado me acabo de graduar de licenciatura en derecho ”, agregó.

Ser policía no es una tarea fácil, pues en su haber, Roberto ha recibido un balazo en la cabeza, por lo cual entre lágrimas agradeció a Dios, familia y amigos por estar siempre apoyándolo, dedicándole a ellos su reconocimiento.