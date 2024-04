¿Fraude? Tecnología IA de Amazon Go eran trabajadores en la India

Las tiendas de 'Just Walk Out' donde los clientes podían comprar productos sin contacto humano han quedado expuestas, pues informes han revelado que la tecnología IA de cobro era soportada por miles de empleados en la India.

La realidad detrás de las tiendas Amazon Go ha sido revelada, dejando a muchos sorprendidos y decepcionados. Lo que alguna vez se presentó como el futuro del comercio minorista, donde los clientes podían simplemente tomar lo que querían y salir sin pasar por cajas, ha resultado ser una ilusión.

Desde finales de 2016, Amazon introdujo el concepto revolucionario de las tiendas sin cajeros. Los clientes podían entrar, tomar productos de las estanterías y salir sin necesidad de realizar el proceso de pago tradicional. Esto se lograría gracias a un sistema aparentemente impulsado por inteligencia artificial que rastreaba los movimientos de los clientes y registraba automáticamente sus compras.

Sin embargo, recientemente se ha descubierto que detrás de este supuesto avance tecnológico se escondía una realidad bastante menos innovadora. Según informes de The Information, en lugar de un sofisticado algoritmo de IA, eran mil personas ubicadas en India quienes seguían los movimientos de los clientes en las tiendas Amazon Go, anotando manualmente los productos que tomaban para luego agregarlos a sus cuentas.

Este giro en la narrativa ha dejado a muchos preguntándose si el algoritmo realmente fallaba o si simplemente nunca existió. Las quejas de clientes sobre tickets mal elaborados y cobros incorrectos en las 40 tiendas Amazon Fresh en EU ahora cobran un nuevo significado, revelando que el sistema 'Just Walk Out' no era más que una fachada para una operación manual.

Ante esta revelación, Amazon ha tomado medidas drásticas, anunciando la eliminación de este modelo de compra y optando por opciones más tradicionales. Según un portavoz de la compañía, en lugar de confiar en la supuesta tecnología avanzada, ahora ofrecerán carritos equipados con escáneres para que los clientes puedan registrar sus compras a medida que las colocan en el carrito, junto con cajas de cobro autónomo similares a las que se encuentran en muchos supermercados convencionales.

Este escándalo no es la primera vez que Amazon se ve envuelto en controversias relacionadas con la tercerización de servicios a países con salarios más bajos. Su servicio Mechanical Turk ha sido objeto de críticas similares, recordando la historia del autómata del siglo XVIII que en realidad era controlado por un ser humano oculto bajo la mesa.