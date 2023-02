Empresas proyectan aumentar infraestructura por desarrollo en Sonora: SE

La Secretaría de Economía de Sonora informó que algunas empresas ya instaladas en la entidad tienen proyectado aumentar su capacidad de infraestructura y personal, lo que indica un buen inicio en materia económica para el Estado.

Sonora ha tenido un buen inicio en el área económica, y prueba de ello es que algunas de las empresas ya instaladas en la entidad tienen proyectado aumentar su capacidad de infraestructura y de personal, indicó Margarita Vélez de la Rocha, secretaria de Economía.

El desarrollo económico en el Estado se ha visto impactado de forma positiva por los nuevos proyectos de empresas que operan en Sonora, mencionó la funcionaria estatal, lo que ha marcado un buen inicio de este 2023 en materia económica.

“Ha tenido buen inicio, no el que quisiéramos, no a la velocidad que quisiéramos, pero el solo hecho de que las empresas que están establecidas quieran crecer y no estén disminuyendo eso ya es un buen inicio, y si a eso le agregas que capitales internacionales quieran venirse aprovechando las oportunidades de ahorita con el Plan Sonora, y del nearshoring nos vislumbra un futuro provisorio en el tema económico” , sostuvo.

En el caso de la inflación en el mes de enero, Vélez de la Rocha precisó que Sonora está dos puntos por debajo de la media nacional, y las medidas o estrategias para que se tenga el impacto menor posible las determinará la Secretaría de Economía federal.

“A nivel nacional estamos en un 8%, pero en Sonora estamos dos puntos abajo; las medidas son federales, todo lo que tenga que ver con precios es algo que la Secretaría de Economía en Sonora no regula, podemos ayudar a los productores en facilitar temas que ellos traigan, pero la determinación de los precios en el mercado no los determinamos” , dijo.

Según datos proporcionados por el INEGI, Sonora fue la entidad con menor inflación anual en el mes de enero, con 6.4%, seguido de Ciudad de México (6.8%), Querétaro (6.9%) y Baja California Sur (6.9%), mientras que Yucatán fue el estado con mayor inflación, con 10.2%, después están Campeche (10.1%), Oaxaca (9.8%) y Michoacán (9.6%).