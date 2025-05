El cantautor británico se presentó este miércoles en el histórico Salón Tenampa de la Ciudad de México.

Después de casi una década de ausencia en el país, el cantante británico Ed Sheeran ofreció un concierto íntimo y exclusivo este miércoles en el Salón Tenampa, ubicado en la emblemática Plaza Garibaldi de la Ciudad de México.

El evento, organizado por Spotify, reunió a algunos de sus oyentes más activos en México, quienes presenciaron una presentación distinta a los conciertos multitudinarios que caracterizan al artista.

ED SHEERAN ESTÁ EN CDMX!



Ed Sheeran sorprende a sus fans mexicanos con un show secreto en el Salón Tenampa, en Plaza Garibaldi. pic.twitter.com/J4Kpj2mUxP — Indie 505 (@Indie5051) May 14, 2025

Acompañado solo de su guitarra acústica y rodeado por músicos mexicanos —entre ellos trompetistas, guitarristas y contrabajistas convocados desde distintos puntos del país—, Sheeran interpretó varios de sus éxitos en un formato acústico y cercano.

Vestido de forma casual y sin utilizar micrófono, el intérprete de 'Shape of You' dio inicio al recital a las 15:00 horas, en el centro de un círculo formado por los músicos locales. Saludó al público con un mensaje de agradecimiento por acompañarlo en su regreso a México, y recordó que no visitaba el país desde hacía ocho años.

"Quería venir a hacerlo aquí, con estos chicos. Vamos a tocar algunas canciones" , dijo antes de comenzar con 'Don't', tema con el que arrancó la tarde.

Ed Sheeran organizó un pop-up sorpresa, donde varios fans se reunieron para cantar un par de canciones con él ¿Cuál será su próxima parada? #EdSheeranEnMexico pic.twitter.com/5iQCbJQaDT — MDM Música (@mdm_musica) May 15, 2025

Durante su actuación, Sheeran ofreció un recorrido por distintas etapas de su carrera, desde 'The A Team', 'Photograph' y 'Thinking Out Loud', hasta temas más recientes como 'Old Phone' y 'Slowly'. Incluso complació a los asistentes con canciones fuera del setlist original, como 'Perfect'.

Uno de los momentos más emotivos fue el dueto con la cantante venezolana Lena Rose, con quien interpretó una versión especial de 'Thinking Out Loud'. Antes de comenzar, pidió a los presentes guardar silencio para destacar la voz de su invitada.

La presentación incluyó también gestos de cercanía con el público: desde interactuar con una fan en muletas que le mostró tatuajes en su honor, hasta cantar directamente a través de una videollamada realizada por una joven durante 'Castle on the Hill'.

El cierre del concierto fusionó culturas. Sheeran interpretó 'The Parting Glass', canción tradicional irlandesa, desde lo alto de una silla, rodeado por decoraciones típicas mexicanas. Después, dio paso a un mariachi que entonó 'El Son de la Negra' y otras canciones solicitadas espontáneamente por el público, como 'Así fue' y 'Cielo Rojo'.

"El Salón Tenampa es legendario, con canciones para tomar y compartir. Es el tipo de lugar donde mi papá, que es irlandés, habría querido tocar. Tiene esa misma energía" , comentó Sheeran, quien eligió este recinto fundado en 1925 por su relevancia histórica y cultural.

Hoy viví un verdadero sueño de ver a mi a artista favorito a un metro de mi cantando mi canción favorita… de película de verdad grande Ed Sheeran!!!! pic.twitter.com/XZAyH66O3M — Daniel Robreño (@danielrobreno) May 15, 2025

El evento cerró con la promesa del músico de seguir ofreciendo conciertos íntimos como este, una forma de reconectar con sus raíces artísticas.

"Durante los últimos 10 años he tocado en estadios para miles de personas cada fin de semana. Esta es la forma en que empecé tocando música. Realmente extrañaba hacer esto" , dijo antes de despedirse.

Después del concierto, los asistentes pudieron quedarse a comer en el lugar mientras eran amenizados por Luis Joen y su Mariachi del Sol Mexiquense.

Ed Sheeran está de visita en la Ciudad de México y sorprendió a algunos de sus fans con un mini concierto en el Salón Tenampa

Video: Marlem Suárez/ EL UNIVERSAL pic.twitter.com/gcwMGqdfaT — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) May 14, 2025

