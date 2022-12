Aumentan precios de botanas y refrescos a fin de año

Los productos con alto contenido calórico se dispararon de precio esta Navidad debido al mayor costo de las materias primas con que se elaboran, según especialistas.

En todo el territorio nacional, el precio promedio de las papas fritas subió 13 por ciento durante la primera quincena de diciembre, tratándose del incremento más pronunciado en 14 años, de acuerdo con datos del Inegi.

Por ejemplo, las papas Sabritas Original de 105 gramos se vendieron en promedio a 33 pesos este mes en la Ciudad de México, pero un año atrás costaban 30.9 pesos.

"Siempre a finales o principios de año, PepsiCo, Barcel, Bimbo y Oxxo ajustan sus precios al alza, nunca a la baja, aunque baje la papa, debido a que operan en un mercado con poca competencia y es algo que Cofece, Profeco y Secretaría de Economía deberían analizar" , expuso Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Con una participación de 30 por ciento o 40 por ciento en el costo total de las Sabritas, la papa se encareció por la menor superficie cosechada del tubérculo este año, particularmente en Sinaloa, que es el principal productor, lo que redujo 5.8 por ciento la oferta nacional, señaló.

Afectaciones por el clima

Casi 94 por ciento del consumo nacional de papa se cubre con producción nacional, pero hemos cosechado menos por afectaciones climáticas, indicó Anaya.

"Además, cuando se permitió importar papa de Estados Unidos, los paperos de México temían que nos invadirían del producto, pero no fue así" , manifestó el analista.

En su opinión, también tienen que ver los amplios márgenes de comercialización que ofrece el mercado mexicano.

No sólo subieron las papas fritas, sino también los pastelitos empaquetados, cuyo precio promedio se disparó 23.2 por ciento en la primera mitad de diciembre, según el Inegi.

Por ejemplo, el Gansito Marinela de 50 gramos se ofrece en 15.50 pesos en la capital mexicana y significa un incremento de dos pesos frente al año pasado.

Refrescos y otros productos

Por otra parte, los refrescos envasados subieron 10.8 por ciento y fue la mayor alza de los últimos ocho años.

La Coca-Cola de un litro costaba 21.25 pesos a fines de 2021, pero ahora se pagan 23 pesos, indican los registros del Inegi.

Considerado el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas, FEMSA reconoció mayores costos de materias primas, principalmente en PET y edulcorante.

Durante este año, la empresa que preside José Antonio Fernández Carbajal notificó a clientes un aumento en precios del portafolio de sus productos desde Coca-Cola, jugos y aguas.

El presidente de la organización ConComercioPequeño, Gerardo Cleto López, coincidió que la carestía de estos productos tiene que ver con el mayor costo de las materias primas.

Conflicto entre Ucrania y Rusia

"Hay botanas cuyo principal insumo es el maíz o trigo, granos que subieron mucho de precio este año por la guerra en Ucrania" , explicó a este diario.

Ucrania es el cuarto principal exportador de maíz y Rusia el quinto. El país que preside Volodímir Zelenski también es el cuarto exportador de trigo y el líder mundial es la nación que encabeza Vladímir Putin.



En opinión del líder de ConComercioPequeño, los problemas de inseguridad también impactan en el costo de los productos, pues hay zonas de alto riesgo donde los comerciantes tienen que pagar sobreprotección para mover las mercancías.

Desde su perspectiva, la inflación nacional repuntará a más de 8 por ciento en las últimas dos semanas de este año, después de alcanzar una tasa de 7.8 por ciento en la primera quincena de diciembre.

"La cuesta de enero se adelantó a diciembre y puede durar más allá de marzo del próximo año" , advirtió el empresario.

Las galletas no se quedan atrás

Hay otros productos con alto contenido calórico que también repuntaron de precio, como las galletas dulces, que se encarecieron 15.6 por ciento, mientras las saladas subieron 13.6 por ciento.

Los chocolates y productos de confitería cuestan 9.5 por ciento más que hace un año, reporta el Inegi.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Fernández Carbajal de FEMSA, que explique por qué su división de cadena de tiendas Oxxo aumentó el precio de sus productos.

"Ojalá y expliquen por qué subió tanto la Coca-Cola y el Gansito ahí, y las papas" , expresó el pasado viernes.

No obstante, el Mandatario recomendó que lo mejor es no consumir esos productos, cambiar los hábitos alimenticios y no dejarse ir por la publicidad.