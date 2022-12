Asegura AMLO que esta no es la Navidad con más inflación en 22 años

"Nada más habría que ver cuánto ha aumentado el ingreso, porque aquí no han considerado que el salario mínimo ha aumentado", afirmó ayer en su conferencia mañanera.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que es "falso" que el país tendrá la Navidad con más inflación en 22 años. "Nada más habría que ver cuánto ha aumentado el ingreso, porque aquí no han considerado que el salario mínimo ha aumentado", afirmó ayer en su conferencia mañanera.

El Mandatario reprochó que los medios de comunicación no destaquen la información cuando la inflación ha tenido un comportamiento a la baja. "Todo mundo lo sabe, menos ustedes, o fingen no saberlo, de que [la inflación] es un fenómeno mundial, no es algo surgido en México, es algo que se precipitó con la guerra de Rusia y Ucrania, y que ha ido bajando", sostuvo.