¿El uso de celulares causa cáncer? Científicos responden

Un grupo internacional de científicos realizó el estudio más completo sobre la relación de los teléfonos celulares con el cáncer.

Los teléfonos celulares son parte esencial de la vida diaria; sin embargo, con su popularidad y uso constante crecen las preocupaciones respecto a los efectos en la salud de los usuarios.

Una de las principales consternaciones es la probabilidad de causar cáncer por la radiación emitida por los dispositivos móviles, un aspecto que ha sido el centro de diversas investigaciones y debates durante décadas, sobre todo desde 2011, cuando la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que las radiaciones de los teléfonos celulares eran probablemente cancerígenas.

Las investigaciones en torno al uso de celulares y su relación con el cáncer se centran principalmente en el riesgo de originar tumores cerebrales, tales como el glioma y el neuroma acústico, por la proximidad del teléfono con la cabeza durante las llamadas.

Resultados

Ahora, ha salido a la luz un estudio reciente comisionado por la OMS e integrado por un grupo internacional de científicos, donde revisaron 63 investigaciones epidemiológicas elaboradas en los últimos 30 años que abarcan a millones de personas en 22 países, lo que representa la revisión sobre el tema más completa hasta la fecha. El estudio incluyó, también, variables como la cantidad de llamadas realizadas, el tiempo de uso y la radiación emitida por las antenas de telefonía.

Los resultados arrojaron que no existe un aumento significativo en el riesgo de glioma o meningioma entre los usuarios comunes de teléfonos celulares y no encontraron un patrón que sugiera riesgo directo. Esto se traduce a que no hay bases sólidas para considerar que el uso de dispositivos móviles incrementa de manera significativa las probabilidades de desarrollar cáncer. No obstante, los científicos continuarán el monitoreo de la interacción de la tecnología con la salud, sin respaldar las ideas alarmistas y anticuadas.

Recomendaciones

Por otro lado, los expertos comparten algunos consejos de precaución para las personas que buscan reducir su exposición a la radiación de dispositivos, con medidas simples.

Reducir la duración de llamadas telefónicas.

Para evitar la exposición directa de la cabeza, recomiendan el uso de auriculares o el altavoz durante llamadas.

Evitar portar el celular pegado al cuerpo.

Las recomendaciones son únicamente preventivas, ya que la evidencia actual no señala un vínculo claro y definitivo con el cáncer.

CON INFORMACIÓN DE EL UNIVERSAL