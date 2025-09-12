El asesinato de Kirk, aliado cercano de Donald Trump, ha reavivado el debate sobre violencia política en Estados Unidos.

El FBI identificó a Tyler Robinson, de 22 años, como el presunto responsable del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el miércoles en la Universidad del Valle de Utah (UVU). El joven fue detenido la noche del jueves y permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Utah.

El gobernador Spencer Cox confirmó este viernes que Robinson será acusado formalmente el próximo martes por homicidio agravado, obstrucción de la justicia y delitos con armas de fuego. "Lo tenemos", declaró el mandatario estatal al anunciar la detención.

De acuerdo con autoridades, el padre del sospechoso lo reconoció en las imágenes de vigilancia difundidas por el FBI y, tras recibir una confesión de su hijo, contactó a un pastor amigo de la familia, quien alertó al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Robinson fue arrestado poco después de las 22:00 horas.

Tyler Robinson may have revealed details about evil slaying to roomie on Discord: court papers https://t.co/iKN2UT8R9f pic.twitter.com/cAlYSOGpXi — New York Post (@nypost) September 12, 2025

Los investigadores confirmaron que el rifle de cerrojo hallado envuelto en una toalla correspondía al arma usada en el ataque. El arma tenía una mira telescópica y los casquillos estaban grabados con frases como "Oye, fascista, piensa rápido" y referencias a la canción Bella ciao.

Un compañero de cuarto de Robinson también entregó a las autoridades mensajes de la aplicación Discord, en los que el sospechoso hacía referencia a recoger y ocultar un rifle, así como a balas con inscripciones.

El gobernador Cox reveló que Robinson no era estudiante de la UVU, aunque asistió en 2021 a la Universidad Estatal de Utah y actualmente estaba inscrito en un programa de electricidad en el Dixie Technical College, en el sur del estado.

Las pesquisas señalan que el joven conducía un Dodge Challenger gris, el mismo vehículo captado en video llegando al campus universitario el día del ataque.

Charlie Kirk, de 31 años, murió el 10 de septiembre tras recibir un disparo mientras participaba en un evento en la UVU. El gobernador Cox aseguró que, hasta ahora, no hay indicios de que existan más implicados en el asesinato.

El caso ha generado repercusión nacional por la cercanía de Kirk con el presidente Donald Trump, quien pidió un juicio rápido y la pena de muerte para el acusado. El director del FBI, Kash Patel, destacó la cooperación entre agencias y familiares del sospechoso que permitió avanzar en menos de dos días con la captura.

