El presidente Donald Trump confirmó su fallecimiento y pidió oraciones por la familia de Kirk, quien era padre de dos hijos y conocido por sus debates universitarios en defensa del movimiento Make America Great Again (MAGA).

El ataque

De acuerdo con testigos, Kirk se encontraba en un gazebo dirigiéndose al público cuando un disparo desde la parte superior del Losee Center, a unos 200 pies de distancia, lo alcanzó en el cuello. El proyectil lo hizo desplomarse hacia atrás, mientras en la multitud se escuchaban gritos y varios asistentes corrían a auxiliarlo.