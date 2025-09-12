El presidente de EU, Donald Trump, informó que el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk fue detenido en Utah tras una entrega voluntaria mediada por familiares y líderes religiosos. El detenido fue identificado como Tyler Robinson, de 22 años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que el presunto responsable del asesinato de Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA, fue capturado por las autoridades de Utah.

"Con un alto grado de certeza, lo tenemos bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo”, dijo Trump en entrevista con Fox News.

De acuerdo con el mandatario, la entrega del sospechoso ocurrió tras la intervención de su padre y un ministro religioso, quienes lo persuadieron después de que las autoridades difundieran imágenes y un video del presunto tirador.

El detenido fue identificado como Tyler Robinson, residente de Utah de 22 años, según reportó NBC News. Fue arrestado la noche del jueves 11 de septiembre cerca del Parque Nacional Zion, a unos 400 kilómetros de la Universidad de Utah Valley, lugar del ataque.

Charlie Kirk, de 31 años, murió el miércoles 10 de septiembre tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un debate ante unas tres mil personas en el campus universitario de Orem.

El FBI había ofrecido una recompensa de 100 mil dólares para dar con el paradero del agresor, luego de descartar a dos sospechosos iniciales.

Posibles consecuencias judiciales

Trump señaló que espera que Robinson sea declarado culpable y reciba la pena de muerte, vigente en Utah sin moratoria. “Es lo que merece”, afirmó el presidente.

El FBI y las agencias de seguridad estatales confirmaron que en las próximas horas darán a conocer más detalles de la investigación.



