¿'Chernóbil' de nuevo? Explota tren que cargaba químicos tóxicos en Ohio

Se reportó un accidente ferroviario en Ohio que ocasionó una evacuación tras descarrilar y explotar sustancias tóxicas.

El viernes 3 de febrero un tren que transportaba productos químicos tóxicos se descarriló en East Palestine, frontera entre Ohio y Pensilvania.

El accidente ferroviario provocó un gran incendio y las autoridades del estado llamó a los residentes para evacuar la zona, pues había una gran cantidad de humo que podrían inhalar y por ende morir.

Debido al desastre medioambiental y para evitar una explosión de gran magnitud y mucho más peligrosa, el personal policiaco inició una quema controlada de los vagones y químicos desparramados, sin embargo los expertos advirtieron que esto crearía una columna de fosgeno y cloruro de hidrógeno en toda la región.

Se informó en el medio 'The Washington Post' que cinco de los 50 vagones descarrilados transportaban cloruro de vinilo, un químico peligroso e inodoro que se usa principalmente en el país para la fabricación de plásticos como revestimientos de cables o materiales de embalaje.

"El cloruro de vinilo es un carcinógeno que se ha relacionado con un mayor riesgo de padecer cáncer de hígado y respirar este químico durante periodos prolongados puede provocar cáncer de pulmón, sangre, etc. La quema de este químico, que libera cloruro de hidrógeno y fosgeno, puede ser letal, tanto que éste último se utilizó durante la Primera Guerra Mundial como arma", informó el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

East Palestine, Ohio is undergoing an ecological disaster bc authorities blew up the train derailment cars carrying hazardous chemicals and press are being arrested for trying to tell the story.



Oh but UFO’s!



What is going on?



pic.twitter.com/RULoF1oKJQ — Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) February 12, 2023

¿Cómo se descarriló el tren?

El tren pertenecía a la empresa ferroviaria Norfolk Southern y transportaba productos tóxicos desde Madison, Illinois a Conway, Pensilvana.

El Convoy tenía más de 100 vagones, 20 de los cuales transportaban químicos peligrosos y tóxicos, clasificados como cargamento de tipo 'peligro'.

Por el momento se desconocen las causas del descarrilamiento.