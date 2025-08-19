DEA anuncia proyecto 'Portero' como un acuerdo binacional con México
En su sitio oficial la DEA publicó un comunicado ayer 18 de agosto en el que describen esta iniciativa de combate contra el tráfico de drogas de México a Estados Unidos y citan a Terrance Cole, administrador de dicha institución, afirmando que han participado sus homólogos mexicanos
Ayer la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) anunció en su sitio oficial, la iniciativa del proyecto denominado ‘Portero’ en donde señalan que es una acción bilateral con el gobierno de México para combatir el tráfico de drogas.
En su sitio oficial la DEA publicó este 18 de agosto, un comunicado en donde anuncia al proyecto ‘Portero’, ahí mencionan que tiene el objetivo de luchar contra los cárteles que han sido designados como organizaciones terroristas por la administración de Donald Trump.
En el comunicado mencionan que “cártel ‘Porteros’”, son “quienes controlan los corredores a lo largo del Suroeste de la frontera. Los ‘Porteros’ son esenciales para la operación de los cárteles, directamente del fentanilo, metanfetaminas y cocaína dentro de Estados Unidos”.
Proyecto ‘Portero’, este nuevo programa de entrenamiento muestra cómo luchamos , planeando y operando lado a lado con nuestros compañeros Mexicanos…Este es un primer paso pesado en una nueva era de las fuerzas del cruce de la frontera, y nosotros no pararemos hasta desmantelar estas organizaciones violentasTerrance Cole
Administrador de la DEA
Indican que “para avanzar en este esfuerzo” la DEA “ha entrenado y colaborado en un programa de inteligencia” y que dicho programa tuvo la participación de “investigadores mexicanos”, “oficiales de defensa y miembros de la inteligencia comunitaria”.
DEA está tomando una decisión y acción para confrontar los cárteles que están matando americanos con fentanilo y otros venenosTerrance Cole
Administrador de la DEA
Mencionan que el Proyecto 'Portero' es también coordinado por Homeland Security Task Force (HSTF).