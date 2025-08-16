Ayer funcionarios de la Marina de Estados Unidos anunciaron el despliegue adicional de elementos de fuerza marina y aérea en América Latina y el Caribe, entre el equipo que enviarán destacan un submarino nuclear, tres barcos y aviones P8 Poseidón como parte de su estrategia contra los cárteles

El Pentágono por orden del presidente Donald Trump, desplegará más de 4 mil elementos adicionales de la Armada y Cuerpo de Marines en América Latina y El Caribe.

Después de que la Agencia Reuters publicara el jueves pasado, que registraron la presencia de fuerzas aéreas y marinas estadounidenses en el sur del Caribe y Caribe meridional, ayer la cadena televisiva CNN publicó que el Pentágono y Departamento de Defensa estadounidenses enviarán “más de 4.000 infantes de Marina y marineros en las aguas que rodean América Latina y el Caribe como parte de una iniciativa intensificada para combatir los cárteles de la droga”.

“El viernes, la Marina de Estados Unidos anunció el despliegue del USS Iwo Jima, el 22.º MEU y los otros dos buques del Grupo Anfibio de Respuesta —el USS Fort Lauderdale y el USS San Antonio—, pero no reveló su destino”, indican en la publicación de CNN.

Agencia Reforma indica que entre el equipo enviarán un submarino nuclear, tres barcos y aviones P8 Poseidón entre otros y que fue el capitán Chris Farricker quien anunció el despliegue.

Nuestros combatientes integrados de la Armada y el Cuerpo de Marines están listos para ejecutar las tareas de la nación y ofrecer un poder de combate rápido y decisivo sin importar dónde estemos asignados en el complejo entorno global actual Chris Farricker, capitán

capitán

CNN había informado en otras publicaciones que en un “memorándum firmado por el secretario de Defensa Pete Hegseth” a principios de este 2025, indican que la “prioridad principal” del Ejército de Estados Unidos es defender el territorio nacional y ordena al Pentágono cerrar fronteras, "repeler cualquier forma de invasión, incluyendo la migración masiva ilegal, el tráfico de drogas, el tráfico y la trata de personas y otras actividades delictivas, y deportar a los extranjeros ilegales en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional”.

De acuerdo al medio N+ esta es la lista de cárteles que el presidente Donald Trump declaró terroristas en este año:

Venezuela

Tren de Aragua.

El Salvador

Mara Salvatrucha MS-13.

México

Cártel de Sinaloa.

Cártel de Jalisco Nueva Generación CJNG.

Cártel del Golfo.

Cártel del Noreste.

Cártel de los Beltrán Leyva.

