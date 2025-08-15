Fuentes anónimas de la agencia Reuters señalan que el objetivo es fortalecer las acciones en contra de grupos delictivos que se dedican al narcotráfico a quienes declaró terroristas en febrero de este año y como parte de la orden que Donald Trump dirigió al Pentágono

Ayer se avistaron fuerzas aéreas y navales de Estados Unidos en el sur del Caribe y Caribe meridional. Reuters atribuye este despliegue a las acciones de la administración de Donald Trump contra cárteles de droga de Venezuela y México, los cuales desde meses anteriores ya se habían iniciado.

De acuerdo a la agencia Reuters este despliegue de las fuerzas militares de Estados Unidos son operativos para hacerle frente a las amenazas de los cárteles de droga de México y países Latinoamericanos.

Las fuentes cercanas de Reuters hablaron bajo anonimato y dijeron que el Departamento de Defensa empezó a ordenar a las fuerzas aéreas y navales que se dirijan al sur del Caribe.









Este despliegue tiene como objetivo abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región fuente anónima

Reuters









Según el INFOBAE y El Economista, medios que retomaron a Reuters, estos despliegues también se deben a la orden que de manera secreta le habría dado Donald Trump al Pentágono, una noticia publicada por el The New York Times a inicios de este mes.





Las acciones en contra de los cárteles de droga de la administración de Donald Trump, se deben en parte a que el presidente estadounidense los declaró terroristas, principalmente se refirió al Cártel de Sinaloa de México así como al grupo criminal venezolano Tren de Aragua como organizaciones terroristas globales.

El sur del Caribe y Caribe Meridional incluyen las islas Trinidad y Tobago, Islas Antillas Menores frente a los países Venezuela y Colombia.

