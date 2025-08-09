El The New York Times indica que según fuentes familiares al tema, Donald Trump ha firmado una orden al Pentágono para que ataquen vía aérea y por tierra a los cárteles de droga de México y otros países de Latinoamérica

El presidente Donald Trump habría firmado orden al ejército de Estados Unidos para que ataquen a cárteles de droga en México y en otros países de Latinoamérica, por declararlos terroristas.

Ayer el medio estadounidense The New York Times publicó que de acuerdo a fuentes familiares y cercanas al tema, Donald Trump "ha firmado en secreto una orden dirigida al Pentágono" para que el ejército ataque a cárteles de droga en México y otros países de Latinoamérica.

El Universal retomó la nota y menciona que un funcionario de Estados Unidos anónimo aseguró al diario The Wall Street Journal que “las opciones bajo discusión en el Pentágono han incluido considerar operaciones de fuerzas especiales, apoyo de inteligencia así como ataques de precisión, pero que estos serían coordinados con el Gobierno de México”.

Además en el The New York Times dicen que la orden “proporciona una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles”.

En las publicaciones relacionadas al tema en México operarían en contra del Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y los Cárteles Unidos.

En febrero, indica el The New York Times, el Departamento de Estado designó al Tren de Aragua, a la Mara Salvatrucha (conocida como MS-13) como organizaciones terroristas extranjeras. El Universal señala que en ese mismo mes, medios de comunicación en Estados Unidos reportaron que “la Agencia Central de Inteligencia (CIA) vuela drones MQ-9 Reaper sobre México capaces de atacar blancos humanos”.

En marzo, de acuerdo a El Universal, el Pentágono desplegó buques destructores equipados con misiles Tomahawk en el Golfo de México y en la costa en California.

No está claro qué han dicho los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado sobre la nueva directiva, ni si la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Justicia ha emitido una opinión autorizada que evalúe las cuestiones jurídicas The New York Times



Hasta el momento la Administración Trump no ha confirmado ni negado de manera oficial la existencia de dicha orden.

"América Latina tiene muchos cárteles. Tienen un gran flujo de drogas. Queremos proteger nuestro país. Tenemos que protegerlo... Y como saben, estamos jugando un partido difícil (contra ellos)", dijo Donald Trump ayer a pregunta directa en la Casa Blanca en conferencia de prensa.