Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, aclaró que su administración no ha trabajado ningún acuerdo con la DEA. Esto lo dijo al referirse por el comunicado que publicó ayer la DEA en su sitio oficial en donde anuncia el proyecto 'Portero' como un trabajo bilateral

La presidenta Claudia Sheinbaum, aclara que México no tiene un acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) esto porque el día de ayer dicha institución estadounidense emitió un comunicado en el que aseguran trabajar en Proyecto 'Portero' en conjunto con el gobierno de México para combatir el tráfico de drogas.

Al inicio de la conferencia de prensa matutina, Claudia Sheinbaum, dijo que ayer la DEA emitió un comunicado en el que dicen que hay “un acuerdo” con México y señaló que su gabinete no sabe en qué se basan para afirmar eso.

Explicó que hasta el momento no han tenido un acercamiento con la DEA pero sí han estado trabajando con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y con los Policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaba llevando un taller en Texas.





El día de ayer la DEA emitió un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el gobierno de México para una operación llamado Portero, no hay un acuerdo con la DEA , la DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué, nosotros no hemos llegado a un acuerdo con ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA Claudia Sheinbaum

presidenta de México





Te puede interesar Patrulla Fronteriza del Sector Laredo refuerza vigilancia en la frontera





Antecedente

Con información de El Universal publicada hace 21 horas, la DEA emitió un comunicado en donde describió el Proyecto ‘Portero’ como “la operación insignia de la DEA destinada a desmantelar a los ‘guardianes’ de los cárteles, operativos que controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste”.

Y explicó que estos “guardianes son esenciales para las operaciones de los cárteles, ya que dirigen el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, al tiempo que garantizan el movimiento de armas de fuego y grandes cantidades de dinero en efectivo hacia México. Al centrarse específicamente en ellos, la DEA y sus socios están golpeando el corazón del mando y control de los cárteles”.











