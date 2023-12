Crece brote de neumonía en China; esto es lo que se sabe

Expertos expresan temores de que la enfermedad pueda extenderse fuera de China.

El reciente brote de enfermedades respiratorias que se desató en China a mediados de noviembre ha generado preocupación a nivel global, encendiendo alertas en Estados Unidos y Europa. Aunque las autoridades sanitarias chinas aseguran que la alta incidencia se debe a patógenos conocidos y no a un nuevo virus, como ocurrió con el Covid-19, la comunidad internacional sigue de cerca la situación.

Según la Comisión Nacional de Salud de China, hasta el momento no se ha detectado ninguna infección debida a nuevos virus o bacterias, y existe comunicación directa con la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a la situación. En noviembre, la OMS solicitó información detallada sobre el aumento de casos de enfermedades respiratorias y brotes de neumonía infantil en el país asiático.

China respondió a la OMS indicando que el brote se debe a 'patógenos conocidos' como la gripe estacional, rinovirus, micoplasma pneumoniae, virus respiratorio sincitial y adenovirus. Además también atribuyen el incremento de casos al levantamiento de las restricciones Covid-19 y la llegada de la estación fría.

El 13 de noviembre, la Comisión Nacional de Salud de China informó sobre un aumento en la incidencia de enfermedades respiratorias, principalmente en niños. La OMS, el 22 de noviembre, detectó neumonías no diagnosticadas en hospitales infantiles de Beijing, Liaoning y otras áreas del país, por lo que solicitaron más información a las autoridades chinas y mantuvieron una teleconferencia al día siguiente. A pesar de las preocupaciones, las autoridades insistieron en que no se identificó ningún virus nuevo, y aseguraron que la capacidad hospitalaria no estaba desbordada.

¿Riesgo de pandemia?

Expertos expresan temores de que la enfermedad pueda extenderse fuera de China, y algunos estados de la India están preparando sus servicios sanitarios para el posible virus. El Instituto Holandés de Investigación de Servicios Sanitarios señaló un aumento inusual en casos de neumonía, especialmente entre niños de 5 a 14 años.

En México, el experto Alejandro Macías descarta la posibilidad de un nuevo virus y atribuye el brote a la eliminación de restricciones en China. Destaca brotes de micoplasma, causante de neumonía ambulante. Aunque considera improbable una nueva pandemia, Macías subraya la necesidad de invertir más en salud y reforzar la capacidad de producción de vacunas.

Mientras tanto, expertos sanitarios a nivel mundial hacen un llamado a mantener medidas básicas de higiene, desde el constante lavado de manos hasta la ventilación de espacios cerrados, así como el uso de cubrebocas en entornos concurridos como medida clave para evitar la expansión de virus respiratorios.