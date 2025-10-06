A un mes de la desaparición de tres hombres en Nogales, familiares y el Colectivo Madres Buscadoras realizaron una manifestación en la plaza Benito Juárez.

A un mes de la desaparición de tres hombres en Nogales, el Colectivo Madres Buscadoras de Nogales y familiares realizaron una manifestación el domingo para exigir su localización con vida, informaron las organizadoras.

De acuerdo con el colectivo, las víctimas fueron privadas de la libertad sobre la avenida Álvaro Obregón el mismo día en que una persona fue asesinada a balazos cerca del comercio “La Palmita”.

Desde entonces no hay información sobre su paradero, señaló Guadalupe Ortiz, representante del grupo.

Durante la protesta, asistentes encendieron veladoras, colocaron pancartas en la plaza Benito Juárez, elevaron oraciones y demandaron justicia para que los tres hombres regresen a casa.

Los familiares pidieron a la comunidad solidaridad y a las autoridades intensificar la búsqueda.

“Pedimos a Dios y a todas las personas que se sensibilicen con nuestro dolor. Necesitamos tenerlos de regreso; anhelamos su presencia y el gran amor que siempre brindaron a sus familias”, expresaron familiares.