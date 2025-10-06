La Conagua informó que el huracán Priscilla, categoría 1, se localiza al sur de Jalisco y provocará lluvias intensas en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y otras entidades.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el huracán Priscilla, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localiza actualmente a 390 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 675 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de 170 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a 7 km/h. Debido a sus bandas nubosas, se prevén lluvias intensas en Colima, el sur de Jalisco, el este y costa de Michoacán, así como en el suroeste y costa de Guerrero.

Estados afectados

La Conagua detalló que los desprendimientos nubosos del huracán provocarán lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en las siguientes entidades:

Colima

Sur de Jalisco

Este y costa de Michoacán

Suroeste y costa de Guerrero

Oaxaca (oeste, noreste y costa)

Chiapas (norte y sur)

Veracruz (sur)

Tabasco

Campeche (suroeste)

Quintana Roo (este y sureste)

También se esperan lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) y fuertes (25 a 50 mm) en Nayarit y Baja California Sur.

Las precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, lo que podría generar encharcamientos, inundaciones o deslaves en zonas bajas.

Vientos y oleaje elevado

De acuerdo con la dependencia, se pronostican vientos de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en costas de Jalisco y Colima, y de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Michoacán.

Las autoridades advirtieron sobre la posible caída de árboles o anuncios publicitarios debido a las rachas fuertes, e hicieron un llamado a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las recomendaciones de Protección Civil.

Asimismo, se prevé oleaje elevado de:

5 a 6 metros en costas de Jalisco y Colima

3 a 4 metros en Michoacán

2 a 3 metros en Guerrero

La Conagua mantiene vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Fuentes oficiales de información

La trayectoria y avisos actualizados del huracán Priscilla pueden consultarse en las plataformas oficiales:

www.gob.mx/conagua

smn.conagua.gob.mx

X: @conagua_mx | @conagua_clima

Facebook: facebook.com/conaguamx

Aplicación móvil: ConaguaClima