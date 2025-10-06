Huracán Priscilla provocará lluvias intensas en al menos 10 estados
La Conagua informó que el huracán Priscilla, categoría 1, se localiza al sur de Jalisco y provocará lluvias intensas en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y otras entidades.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el huracán Priscilla, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localiza actualmente a 390 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 675 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de 170 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a 7 km/h. Debido a sus bandas nubosas, se prevén lluvias intensas en Colima, el sur de Jalisco, el este y costa de Michoacán, así como en el suroeste y costa de Guerrero.
Estados afectados
La Conagua detalló que los desprendimientos nubosos del huracán provocarán lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en las siguientes entidades:
- Colima
- Sur de Jalisco
- Este y costa de Michoacán
- Suroeste y costa de Guerrero
- Oaxaca (oeste, noreste y costa)
- Chiapas (norte y sur)
- Veracruz (sur)
- Tabasco
- Campeche (suroeste)
- Quintana Roo (este y sureste)
También se esperan lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) y fuertes (25 a 50 mm) en Nayarit y Baja California Sur.
Las precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, lo que podría generar encharcamientos, inundaciones o deslaves en zonas bajas.
Vientos y oleaje elevado
De acuerdo con la dependencia, se pronostican vientos de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en costas de Jalisco y Colima, y de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Michoacán.
Las autoridades advirtieron sobre la posible caída de árboles o anuncios publicitarios debido a las rachas fuertes, e hicieron un llamado a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las recomendaciones de Protección Civil.
Asimismo, se prevé oleaje elevado de:
- 5 a 6 metros en costas de Jalisco y Colima
- 3 a 4 metros en Michoacán
- 2 a 3 metros en Guerrero
La Conagua mantiene vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.
