Hermosillo amaneció con 21 °C y 45 % de humedad; se prevé una máxima de 38 °C, cielo despejado y vientos con rachas de hasta 40 km/h.

Hermosillo registró amanecer de 21 °C y humedad 45%; para hoy se prevé máxima de 38 °C, cielo mayormente despejado, 0% de probabilidad de lluvia y viento promedio de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el pronóstico oficial.

La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene vigilancia sobre el ciclón tropical “Priscilla” en el Pacífico; por su desplazamiento paralelo a la costa occidental, sus bandas nubosas podrían favorecer lluvias en Sonora entre el 11 y 12 de octubre. También se monitorea una nueva zona de baja presión con 60% de probabilidad de desarrollo en 7 días.

Para otras ciudades de Sonora, el reporte indica:

Ciudad Obregón: mínima 22 °C, máxima 38 °C; despejado; viento 10 km/h, rachas 40 km/h; 0% lluvia.

Nogales: mínima 11 °C, máxima 28 °C; despejado; viento 10 km/h, rachas 60 km/h; 0% lluvia.

San Luis Río Colorado: mínima 17 °C, máxima 33 °C; despejado; viento 15 km/h, rachas 55 km/h; 0% lluvia.

Navojoa: mínima 25 °C, máxima 28 °C; despejado; viento 10 km/h, rachas 40 km/h; 0% lluvia.

Agua Prieta: mínima 13 °C, máxima 32 °C; despejado; viento 10 km/h, rachas 40 km/h; 0% lluvia.

Guaymas: mínima 26 °C, máxima 34 °C; despejado; viento 15 km/h, rachas 60 km/h; 0% lluvia.

Según la Coordinación Estatal de Protección Civil —con base en información del SMN y fuentes oficiales de EE. UU.—, hoy predominarán condiciones estables en Hermosillo, con vigilancia por sistemas en el Pacífico y posibles lluvias para el estado el 11–12 de octubre.



