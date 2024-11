Donald Trump rechaza las críticas de Kamala Harris

Donald Trump responde a Kamala Harris, negando que tenga relación alguna con el nazismo y acusándola de usar una retórica extrema en la contienda electoral.

El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha rechazado este lunes las críticas de su rival demócrata, Kamala Harris, quien le acusó de "invocar" a Hitler, y le ha respondido alegando que él no es un nazi.

"No soy un nazi, soy lo opuesto a un nazi", ha declarado Trump en un mitín en Georgia, uno de los estados clave para las elecciones del próximo 5 de noviembre. El aspirante a la Presidencia ha criticado a Harris por el uso de la palabra: "La última declaración de Kamala y su campaña es que cualquiera que no vote por ella es un nazi".

"Tuve un padre muy bueno, un tipo duro, que siempre me decía: 'Nunca uses la palabra nazi. Nunca uses esa palabra'. Y luego decía: 'Nunca uses la palabra Hitler. No uses esa palabra'", ha dicho, al incidir en que él es lo contrario a un nazi.

Trump hizo estas declaraciones unos días después de que Harris sostuviera que es "profundamente preocupante e increíblemente peligroso que Donald Trump invoque a Adolf Hitler, el hombre responsable de la muerte de seis millones de judíos y cientos de miles de estadounidenses".

Por su parte, Trump consideró entonces que la aspirante demócrata "se da cuenta de que está perdiendo" en la carrera a la Casa Blanca y que por eso "ahora está aumentando cada vez más su retórica": "Ha llegado al extremo de llamarme Hitler y cualquier otra cosa que se le ocurra. Es una amenaza para la democracia y no es apta para ser presidenta de Estados Unidos, ¡y sus encuestas así lo indican!", agregó.