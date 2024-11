Trump se declara ganador de Elecciones tras triunfo clave en Pensilvania

Donald Trump emitió su mensaje como virtual ganador de las Elecciones 2024 de EU desde su cuartel general en Palm Beach, Florida, esto tras las proyecciones que lo dieron por ganador en Pensilvania, estado clave.

Donald Trump celebró en la madrugada del miércoles su virtual victoria en la contienda presidencial de 2024 tras las proyecciones de The Associated Press (AP), que lo declararon ganador en el estado clave de Pensilvania, sumando 19 votos distritales y llevándolo a un total de 267, muy cerca de los 270 necesarios para regresar a la Casa Blanca.

“Este fue, creo, el mayor movimiento político de todos los tiempos” , dijo Trump en su fiesta de celebración electoral, rodeado de su familia, amigos y aliados políticos.

Durante su declaración, el exmandatario destacó lo que considera logros notables de su campaña y los retos superados en el proceso.

“Nunca ha habido nada como esto en este país” , aseguró Trump, añadiendo que “superamos obstáculos que nadie pensó que fueran posibles” .

Trump, quien se posiciona a tan solo tres votos de asegurar su retorno a la Presidencia, también manifestó su compromiso con el país y su visión de un Estados Unidos fortalecido.

En sus palabras, “no descansaré hasta que haya logrado una nación fuerte, segura y próspera” . Además, prometió que continuará luchando "todos los días" por el bienestar de sus compatriotas, “con cada aliento de mi cuerpo” .

TV en DIRECTO | Trump da por hecha ya la victoria y se autoproclama como el 47º presidente de EE UU: ”Llega una edad de oro para Estados Unidos” #ElectionDay https://t.co/TjHUTmfmK9 pic.twitter.com/CDmr92MSIW — EL PAÍS (@el_pais) November 6, 2024

La contienda en Pensilvania, uno de los estados considerados un campo de batalla clave, fue intensa, con ambos candidatos visitando repetidamente el territorio en la recta final de la campaña.

Este estado ha sido determinante en elecciones pasadas, y ningún demócrata ha ganado la Casa Blanca sin asegurarlo desde 1948. Trump, quien había perdido Pensilvania ante Joe Biden en 2020, logró revertir esa derrota, consolidando una ventaja crucial frente a la demócrata Kamala Harris.

The Associated Press declaró a Trump ganador en Pensilvania a las 2:24 AM,ET, (12:24 AM, tiempo del Pacífico), lo que ha puesto al exmandatario en la antesala de su regreso a la Casa Blanca.