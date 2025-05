El piloto de la F1 Lewis Hamilton, el actor Colman Domingo, el músico y diseñador Pharrell Williams y el rapero A$AP Rocky son los coanfitriones de esta edición.

Como cada primer lunes de mayo, esta tarde se celebrará la MET Gala, uno de los eventos más importantes del mundo de la moda y uno de los más icónicos del mundo del espectáculo.

El evento se realiza anualmente en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, y es organizado por la revista Vogue y su editora en jefe, Anna Wintour.

La gala reúne a celebridades que desfilan por la alfombra roja en atuendos diseñados especialmente para el tema anual; en esta ocasión, la temática de la exposición y la gala es 'Superfine: Tailoring Black Style'.

Te puede interesar Gigi Hadid celebra su cumpleaños y presume su relación con Bradley Cooper

Tema de esta edición

De acuerdo con Vogue, este tema tomará como eje central la temática de los dandis, "examinando la importancia de la ropa y el estilo en la formación de las identidades de las comunidades negras de la diáspora atlántica" . Esta exposición del Costume Institute, departamento del Museo para el que recaudan fondos, será la primera en centrarse exclusivamente en la moda masculina.

En esta edición, el piloto de la Fórmula 1 Lewis Hamilton, el actor Colman Domingo, el músico y diseñador Pharrell Williams, y el rapero A$AP Rocky serán los copresidentes encargados de presentar la Gala, mientras que el basquetbolista LeBron James será coanfitrión honorario.

Te puede interesar Blake Lively acusa a Baldoni de buscar silenciar a víctimas de acoso

Invitados y dónde ver

La lista de invitados permanece secreta hasta que comienza el evento; sin embargo, se espera la presencia de icónicos participantes como Beyoncé, Rihanna, las Kardashian, Gigi y Bella Hadid. Un aspecto que sí fue revelado fue que Blake Lively, cuyos atuendos eran un elemento clave para las galas del MET en ediciones anteriores, no asistirá por tercer año consecutivo.

Recientemente, el medio TMZ aseguró que Lively y su esposo, Ryan Reynolds, decidieron no formar parte del evento. La decisión no guarda relación con el conflicto legal en el que se encuentran actualmente tras las demandas en contra de Justin Baldoni, luego del rodaje de 'Romper el círculo'. La pareja determinó no acudir a la MET Gala de este año, según TMZ, debido a su apretada agenda por el estreno de 'Otro pequeño favor'.

La MET Gala será transmitida a través del sitio oficial de Vogue y en su canal de YouTube a partir de las 15:00 horas de Sonora.