Trump gana las primarias de New Hampshire y consolida liderazgo republicano

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump asestó un golpe decisivo en las competencias internas por la nominación del Partido Republicano a la Casa Blanca al derrotar holgadamente a la exembajadora Nikki Haley que buscaba dar un campanazo en una entidad con un electorado más moderado.

Con los temas de la migración y la seguridad en la frontera con México compitiendo junto con la economía como las principales prioridades en la mente de los votantes según las encuestas de salida, el exmandatario se encamina a lograr en un tiempo récord los delegados necesarios para amarrar la candidatura pronto.

"Vamos a tener el mayor éxito electoral. Vamos a darle un giro a nuestro país. Vamos a ganar esto. No tenemos opción. Si no ganamos, creo que nuestro país está acabado" , apuntó Trump en un tono apocalíptico en su mitin de victoria en el estado de New Hampshire, acusando a Haley de no salir de la competencia.

De acuerdo con las encuestas de salida publicadas por la cadena CNN, el expresidente construyó su victoria entre los votantes que se definen como conservadores y de baja escolaridad, lo que constituye a la principal parte de la base del Partido Republicano. Mientras, Haley logró el apoyo de los moderados y los de alta escolaridad.

Para algunos observadores, los datos de las primarias republicanas reflejan sin embargo una debilidad de Trump que puede afectarlo en la elección general de noviembre frente al Mandatario Joe Biden, al perder más del 60 por ciento de los votantes independientes, claves para inclinar la balanza en varias entidades.

Con algunos sondeos en diciembre registrando repunte de la candidatura de Haley, la campaña y los grupos pro-Trump en New Hampshire destinaron casi 10 millones de dólares en anuncios de TV atacando a la exembajadora ante la ONU en temas como migración y seguridad social, de acuerdo con la firma AdImpact.

Sin embargo, los conteos oficiales indicaron que Trump logró una cómoda victoria con más de 54 puntos porcentuales frente a los 43 puntos de Haley, con alrededor de 82 por ciento de los votos escrutados, lo que para los analistas muestra el éxito de los ataques de las últimas semanas.

Aun cuando la competencia no termina, la fortaleza del expresidente en las internas republicanas desató especulación sobre la persona a la que elegiría como su compañero de fórmula, entre los que se menciona al senador Tim Scott y a la congresista Nancy Mace, ambos conservadores de Carolina del Sur.

"Creo que es hora de que los republicanos se unan en torno a Donald Trump. Punto", subrayó ayer en el mitin de victoria junto a Trump el senador Scott, el único afroamericano republicano en la Cámara Alta estadounidense, y quien compitió infructuosamente por la nominación presidencial.