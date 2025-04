México y Canadá se libran de los nuevos aranceles de Donald Trump, pero siguen sometidos a los anunciados para incitarlos a combatir la migración ilegal y el tráfico de fentanilo.

El Presidente Donald Trump anunció aranceles recíprocos que igualarán las tasas cobradas a Estados Unidos por otros países.

"Eso significa que nos lo hacen a nosotros y nosotros a ellos. Muy simple" , dijo Trump.

Señaló que esta medida es una declaración de "independencia económica" con la que Estados Unidos volverá a generar riqueza y prosperidad.

Trump dijo que a China le cobrará 34 por ciento, a la Unión Europea 20 por ciento y a Japón 24 por ciento y a la India, del 26 por ciento.

Aseguró que establecerá una base arancelaria de 10 por ciento que aplicará a todos los países.

"Hoy es el día de la liberación" , dijo Trump.

"El día de la Liberación esperado por tanto tiempo, este día será recordado por mucho tiempo" .

"Es una declaración de independencia económica. Con las acciones vamos a ser América grande de nuevo, más que antes" .

El Mandatario estadounidense agregó que esta política arancelaria generará miles de millones de dólares con los que podrá reducir impuestos y pagar deuda del Gobierno.

Al anunciar aranceles del 25 por ciento a los automóviles la semana pasada, alegó que Estados Unidos ha sido estafado porque importa más bienes de los que exporta.

" Este es el comienzo del Día de la Liberación en Estados Unidos" , dijo Trump ese día.

"Vamos a cobrar a los países por hacer negocios en nuestro país y llevarse nuestros empleos, nuestra riqueza, muchas cosas que han estado tomando a lo largo de los años. Han sacado demasiado de nuestro país, amigo y enemigo. Y, francamente, el amigo ha sido muchas veces mucho peor que el enemigo" .

México y Canadá se libran de aranceles recíprocos

México y Canadá se libran de los nuevos aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, pero siguen sometidos a los anunciados para incitarlos a combatir la migración ilegal y el tráfico de fentanilo, informó este miércoles un funcionario de la Casa Blanca.

"En este momento, Canadá y México siguen sujetos a la emergencia nacional relacionada con el fentanilo y la migración, y ese régimen arancelario se mantendrá mientras persistan esas condiciones, y estarán sujetos a ese régimen, no al nuevo" , declaró. Esto significa 25 por ciento de aranceles (10 por ciento para los hidrocarburos canadienses) salvo los productos contemplados en el T-MEC.

México tampoco aparece en la lista de aranceles recíprocos del presidente estadounidense. Antes anunció un gravamen base de 10 por ciento que, dijo, aplica a todos los países, además de tarifas diferenciadas por nación.

Además de México, Canadá tampoco aparece en la lista de aranceles recíprocos.

Sin embargo, este jueves entran en vigor los aranceles de 25 por ciento a automóviles extranjeros.

Los vehículos ensamblados en México o Canadá estarán sujetos al impuesto de 25 por ciento únicamente sobre la parte de piezas sueltas que no procedan de Estados Unidos, pero el decreto establece que este gravamen "no se aplicará a las piezas de automóviles que califiquen para un tratamiento preferencial en virtud del T-MEC" , hasta que se establezca un proceso para aplicar el arancel solamente "al valor del contenido no estadounidense de dichas piezas" .

El Departamento de Comercio también informó que el gobierno de Estados Unidos impondrá el viernes un arancel de 25 por ciento a las latas de aluminio utilizadas para envasar cerveza.

Además de lo anterior, los aranceles del 25 por ciento a todas las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos entraron en vigor a mediados de marzo.