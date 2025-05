El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Omar del Valle Colosio, explicó que al tratarse de una modificación a la Constitución del Estado, se requerirá el voto de las dos terceras partes del Poder Legislativo.

El Congreso del Estado de Sonora celebrará una sesión extraordinaria el próximo lunes 12 de mayo para discutir la reforma constitucional que busca prohibir el nepotismo electoral y eliminar la reelección en cargos locales.

“Se modifica en los términos que ya se modificó a nivel nacional la Carta Magna en cuanto a la prohibición del nepotismo, es decir, que no se hereden las plazas a familiares, las plazas de elección popular, diputaciones locales, las alcaldías, regidurías, que no se hereden a la esposa, al esposo, al sobrino, a la prima, etcétera, y que no haya reelección en materia local” , detalló.

Aunque a nivel nacional se ha proyectado la aplicación de estas reformas para 2030, el Congreso de Sonora analizará si es posible adelantarlas al proceso electoral que habrá de celebrarse en 2027.

Del Valle Colosio señaló que existe interés tanto a nivel estatal como federal para que se implementen cuanto antes, y destacó, que estas medidas pondrían al estado a la vanguardia en sintonía con la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.