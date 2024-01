Demócratas celebran primer debate presidencial con ausencia de Biden

Dean Phillips y Marianne Williamson criticaron la ausencia del presidente en el encuentro.

Los aspirantes demócratas a la presidencia de Estados Unidos, Dean Phillips y Marianne Williamson, participaron en el primer debate demócrata del 2024 en New Hampshire, donde criticaron la ausencia del presidente Joe Biden en el encuentro.

Phillips, dueño de una compañía de helados y congresista demócrata, reprochó la falta de Biden en el debate, señalando que debería haber estado presente. Williamson, conocida por sus libros de autoayuda, coincidió en las críticas al presidente que busca la reelección.

Ambos aspirantes criticaron el hecho de que el nombre de Biden no estará en la boleta de las primarias en New Hampshire y cuestionaron las llamadas del Comité Nacional Demócrata (DNC) para no considerar los resultados de las votaciones primarias en ese estado.

“Él está dando por sentada esta elección y está dando por sentado a cada uno de ustedes y a todo el país” , expresó Phillips, mientras que Williamson condenó la supresión de candidatos como una forma de supresión de votantes.

Es importante señalar que ni Phillips ni Williamson representan un rival significativo para Biden, cuyo índice de aprobación es del 34 por ciento, la cifra más baja entre los presidentes estadounidenses que han buscado la reelección, según una encuesta de la Universidad Monmouth.

En este contexto, Biden centró su atención en conquistar el voto afroamericano en un evento en una histórica iglesia en Carolina del Sur, destacando los peligros del supremacismo blanco y vinculándolo con la ideología de Donald Trump, favorito para convertirse en el candidato republicano en las primarias.