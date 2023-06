Alan Estrada sale en defensa de los tripulantes de Titán ante críticas

Alan defendió que los exploradores pagaron esa suma considerable por la experiencia.

En medio de la tragedia que representó la pérdida del submarino Titán y el fallecimiento de los cinco exploradores que buscaban observar los restos del barco Titanic, algunas figuras del mundo del espectáculo cobraron protagonismo. Entre ellos, el actor Alan Estrada, quien se destacó al ser el primer mexicano en viajar a bordo del mismo vehículo acuático y presenciar los vestigios del trasatlántico en 2022.

Sin embargo, esta primicia reciente no solo ha generado indignación entre los usuarios de las redes sociales, sino que también desató duras críticas hacia los aventureros que pagaron un alto precio por su trágico final.

Desde que el domingo pasado se dio a conocer la pérdida del sumergible en las profundidades del Océano Atlántico, el también cantante se dedicó a aclarar algunas especulaciones sobre el suceso en las redes sociales, compartiendo su propia experiencia. Incluso, en una entrevista con EL UNIVERSAL, expresó su confianza en que los exploradores podrían ser rescatados y reveló que la noticia lo había impactado más de lo que la gente podría imaginar.

"Conozco perfectamente a dos de las personas involucradas en la desaparición: el CEO de la empresa y otro explorador francés con el que hice la inmersión, quien tiene muchísima experiencia" , comentó días atrás.

Una vez que los expertos encontraron escombros en la zona de búsqueda del submarino Titán y confirmaron que pertenecían a él, dando por sentadas las pérdidas humanas, Alan compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedir a los afectados y ofrecer condolencias a sus familias.

"Mis pensamientos están con la familia de Ocean Gate. Honro la memoria de Stockton y P.H., quienes me inspiraron con su labor y pasión por la exploración" , escribió en Instagram.

Por tanto, el famoso se ha visto profundamente involucrado en este tema y ahora ha salido en defensa de los fallecidos.

En las redes sociales, muchos expresaron su inconformidad tanto con la empresa OceanGate, creadora del submarino, por los altos costos que cobraban por la travesía sin garantizar la seguridad, ya que el precio por persona ascendía a 250 mil dólares, es decir, alrededor de 4 millones 300 mil pesos mexicanos, como con los propios millonarios.

Ante esto, Alan defendió que los exploradores pagaron esa suma considerable por la experiencia: "En cuanto a la seguridad, nosotros sabíamos lo riesgoso que era. Estábamos conscientes del riesgo que estábamos asumiendo. Todas las personas que forman parte de la expedición lo saben" , dijo el actor.

Además, destacó que cuando él viajó al lugar para presenciar los restos, todo parecía muy profesional: "Yo he viajado por el mundo, pero nunca antes había formado parte de una expedición de este tipo. Al llegar a ese barco y ver ese sumergible, todo me sorprendió, a mis ojos inexpertos, todo parecía muy profesional" .

Continuó explicando que, gracias a su canal, se ha dado cuenta de que debe disfrutar la vida: "Lo que hago no implica ponerme en riesgo todo el tiempo, pero trato de disfrutar, porque incluso si no me hubiera tocado estar en el Titán, puedo salir de aquí y ser atropellado. No sabemos lo que nos depara la vida, nadie tiene la vida comprada" , reflexionó Alan.

El famoso concluyó asegurando que: "Al final, cada uno puede hacer con su tiempo y su dinero lo que desee, no le debes explicaciones a nadie" .

