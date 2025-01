Edith pidió medidas de protección por temor a su integridad, tras escuchar la sentencia y sentir la reacción de la familia del influencer.

"Tengo miedo" , afirmó Edith, la automovilista que fue golpeada por 'Fofo' Márquez, quien ahora teme represalias de la familia del youtuber luego de que fue sentenciado a 17 años y 6 meses de prisión en el penal de Barrientos, en el Estado de México.

Ante el juez José del Carmen Vilchis Ramos, Edith pidió medidas de protección por temor a su integridad, tras escuchar la sentencia y sentir la reacción de la familia del influencer.

El juez respondió a la petición de medidas de protección para la víctima que esa custodia debía solicitarla el Ministerio Público. Cabe señalar que la víctima tanto dentro de la audiencia como al salir fue escoltada por policías de investigación de la Fiscalía mexiquense.

La automovilista que fue golpeada por Rodolfo el 22 de febrero del año pasado, en una agresión captada en videos, relató que en la última audiencia dentro de los juzgados de juicio oral del Poder Judicial del Estado de México en Barrientos, "viví una situación que nunca viví durante todo el proceso, la madre de Rodolfo tuvo un comportamiento intimidatorio hacia mí" .

Al salir de los juzgados Edith relató que la madre de Rodolfo "se paró enfrente de mí aún con policías a mi lado, me intimidó, me dio miedo, créanme que, sí tengo pánico, estoy muy espantada, me vio de una manera directa, amenazante, como diciendo 'esto lo vas a pagar'" .

"Si sus ojos hubieran sido puñales o balas me hubiesen llegado. Por eso lo vuelvo a reiterar, si algo me llega a mí o a mis seres queridos, señalo directamente como responsables a la familia de Rodolfo Márquez Alcaraz" , reiteró la víctima.