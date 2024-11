SCJN desestima acciones de inconstitucionalidad contra reforma judicial

Los ocho votos requeridos para invalidar la norma parcialmente no fueron alcanzados.

La reforma judicial quedó firme, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó desestimar las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición contra la legislación heredada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los ocho votos requeridos para invalidar parcialmente la norma, como lo propuso el ministro Juan González Alcántara Carrancá, no se alcanzaron porque desde el inicio del debate el ministro Alberto Pérez Dayán consideró que el Alto Tribunal no tiene facultades para revisar el contenido de las reformas constitucionales sean estas estructurales o no.

Por lo que, el pleno del máximo tribunal determinó no entrar al fondo del asunto y dejar viva la reforma judicial.

Aunque se pronunció por aplicar seis votos para invalidar una norma, el ministro González Alcántara Carrancá afirmó que no era correcto establecer las reglas del juego en plena jugada.

" Con la misma autocontención, que guió la elaboración del proyecto, creo que hoy nos corresponde autocontenernos y parar, es decir, es estéril el estudio del fondo si ya se pronunciaron las señoras ministras Yasmín Esquivel, Ortiz, Batres y el ministro Pérez Dayán por la improcedencia de este medio de control y se manifestaron también los cuatro por la voluntad de no obligarse la mayoría de la presidencia y, por lo tanto, de no pronunciarse respecto del fondo ", indicó.