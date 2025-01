La Secretaría de Educación Pública confirmó que las escuelas del país están listas para recibir sin restricciones a los menores deportados de EU.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que el sistema educativo mexicano tiene la capacidad para recibir a todos los niños deportados de Estados Unidos, sin restricciones de ningún tipo y con cupo suficiente en primaria y secundaria.

El titular de la SEP, Mario Delgado, afirmó que no habrá problemas de espacio en las escuelas y que se cuenta con los recursos necesarios para facilitar la reinserción educativa de los menores.

"Todos los niños compatriotas que regresen a nuestro país van a ser recibidos sin ninguna restricción al sistema educativo mexicano. Tenemos lugares, no tenemos problemas de que no los podamos recibir porque no hay cupo", aseguró Delgado tras su participación en la reunión plenaria del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados.

Protocolos especiales para niños migrantes

Ante la posibilidad de deportaciones masivas, la SEP ha implementado protocolos para garantizar una transición adecuada al sistema educativo nacional. Delgado detalló que cuentan con material especial desarrollado en conjunto con UNICEF, el cual ya ha sido distribuido entre los docentes del país.

"Estamos listos para recibirlos con los brazos abiertos. Hay un protocolo especial para atender a niños migrantes, y los maestros ya lo conocen", enfatizó.

El funcionario también anunció que el próximo 5 de febrero se iniciará la entrega de la beca “Rita Cetina”, que beneficiará a 5.6 millones de adolescentes de secundaria en todo México.

Explicó que esta beca es de carácter universal para estudiantes de secundaria, mientras que para los alumnos de primaria el apoyo aún no es universal, pero se prioriza en zonas de alta marginación.

Los estados que recibirán la mayor cantidad de apoyos son:

Ciudad de México

Estado de México

Puebla

Veracruz

Jalisco

Oaxaca

Chiapas

Guerrero

Estos estados concentran un alto porcentaje de la población estudiantil con necesidades económicas.