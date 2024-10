Jueces y magistrados van en 'tombolazo' tras sorteo en el Senado

En total son 785 magistraturas y juzgados de circuito que se elegirán por voto popular en 2025.

A través de la insaculación el Senado de la República eligió a 414 magistrados y 371 jueces que serán votados por elección popular el primero de junio del 2025; la cual duró más de cinco horas, en la que se definieron más de la mitad de los cargos que forman parte de la implementación de la Reforma Judicial.

Con la presencia del notario público número 171 de la Ciudad de México, Juan José Barragán Abascal, la sesión inició cerca de las nueve de la mañana, sin la presencia de senadores del PAN ni de Movimiento Ciudadano, mientras que en el Salón de Plenos fueron instaladas dos urnas transparentes para la insaculación.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, encabezó la se sión a la que asistieron legisladores de todos los partidos políticos, excepto los de Acción Nacional, quienes dijeron que no participarían en un proceso sobre el que no estaban de acuerdo, así como el senador Manlio Fabio Beltrones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien argumentó que la justicia no se rifa.

Momentos después se modificó el acuerdo de la mesa directiva de esa cámara, con el fin de votar exclusivamente la mitad de plazas de titulares de juzgados de distrito y tribunales de circuito.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, realizó la explicación de cómo se llevaría a cabo el proceso, detalló que, de acuerdo con el listado que les remitió el CJF, había un total de 772 plazas de jueces de distrito y 927 magistrados, pero se les debe restar las vacantes, 25% en el caso de los primeros y 114 de los segundos. De ahí que se sortearon 350 plazas de magistrados y 361 de jueces.

Uno a uno se fueron sorteando los más de 700 cargos; el primero en salir fue Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México y el último el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Colima.