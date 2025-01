Alertan por caída de nieve, lluvias y temperaturas bajo cero en estos estados

Este martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de enero se sentirán los efectos del ingreso de la segunda tormenta invernal de la temporada en México.

El Gobierno de México, mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes y a la población en general a reforzar medidas de seguridad ante un marcado descenso de temperatura y posible caída de nieve, aguanieve y lluvia engelante, en varios estados de México, en los próximos días. Debido a la segunda tormenta invernal de la temporada 2024-2025 y al frente frío número 21.

Martes 7

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 7 de enero se prevén temperaturas mínimas de -1 a 1 grado Celsius en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Durango, Durango, mientras que en Tijuana, Baja California se esperan de 0 a 8 grados.

De igual manera se esperan temperaturas similares en Sonora, en los municipios de Nogales, Agua Prieta y Cananea; también en Coahuila en Saltillo, Monclova, Ciudad Acuña y Piedras Negras; Nuevo León en Monterrey y San Pedro Garza García; Tamaulipas en Reynosa y Ciudad Victoria; y Zacatecas en Fresnillo.

Miércoles 8

El miércoles 8 de enero las temperaturas disminuirán aún más, con valores de 0 a 8 grados en Saltillo, Monclova, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Monterrey, San Pedro Garza García, Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Victoria, así como de 0 a -4 grados en Nogales, Agua Prieta, Cananea, ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez, y ciudad de Durango.

También se prevé caída de nieve, aguanieve y lluvia engelante, en algunas de las localidades mencionadas.

Jueves 9

Para el jueves 9 de enero, se estiman mínimas de 0 a 8 grados Celsius en Saltillo, Ciudad Acuña, Piedras Negras, ciudad de Durango, Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria y ciudad de Zacatecas, así como de -6 a 0 grados en Nogales, Agua Prieta, Cananea, Ciudad Juárez, Monclova, Monterrey y San Pedro Garza García. También se prevé nieve, aguanieve y lluvia engelante, en varias de las poblaciones citadas y en las sierras de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León.

Llaman a resguardarse

Ante el pronóstico emitido, recomendó a la población mantenerse informada a través de medios oficiales, abrigarse con varias capas de ropa, consumir bebidas calientes para mantener la temperatura corporal, y al salir de un lugar cálido, cubrir la nariz y la boca para evitar cambios bruscos de temperatura.

También aconsejó evitar salir de casa si no es estrictamente necesario. Instó a la población a no cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas, a evitar que el agua se estanque y a no transitar por áreas inundadas.