Ricardo Monreal: "No hay recurso legal que frene la reforma judicial"

Tras la declaratoria de constitucionalidad de las modificaciones al Poder Judicial y en medio de advertencias de impugnación por parte de la Oposición, aseguró que la reforma no podría ser objetada ni siquiera por fallas procedimentales.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que no hay recurso alguno que pueda obstaculizar o impugnar la reforma judicial.

"Ahora no hay recursos alguno que pueda obstaculizar ni pueda impugnar estas reformas que acaban de ser enviadas al Ejecutivo para su publicación (...) Ni por fallas procedimentales. No proceden ni acciones de inconstitucionalidad, no proceden ni controversias constitucionales, suspensiones o cualquier tipo que se derive de los juicios de garantía, porque el poder reformador es la supremacía frente a todo el andamiaje jurídico mexicano" , dijo.

Sobre los recursos que diputados de Oposición promueven o han anunciado que promoverán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el legislador consideró que sus pares tienen derecho de hacerlo.

No obstante, advirtió que en el pasado ningún recurso en contra de una reforma constitucional ha procedido.

Incluso, dijo, hay jurisprudencia de la Corte en el sentido de que es improcedente cualquier acción jurídica en contra de modificaciones constitucionales.

Monreal recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco ha declarado la inconstitucionalidad de normas constitucionales.

"Hay jurisprudencia que lo sujeta y que los obliga a acatarlas. No procede ningún recurso contra reforma, adición o modificación de un artículo de la Constitución" , agregó.

Cuestionado sobre el costo de los procesos electorales para elegir a jueces, magistrados y ministros, respondió que "vamos a ver" .

En cuanto a la ausencia de la Oposición en la declaratoria de reforma constitucional, Monreal consideró que si bien es su estrategia, perdieron la oportunidad de ser escuchados.