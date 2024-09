"Soy del PAN, no voy a permitir que me expulsen": Yunes Márquez

Informó que impugnará su expulsión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

" No voy a permitir que me expulsen del PAN por ser libre, por tomar decisiones en libertad ", aseveró el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, luego de que esta semana votó en favor de la reforma judicial del presidente López Obrador y cuyo sufragio le dio la mayoría calificada a Morena.

" Yo estoy en el Partido Acción Nacional, creo que lo que están haciendo, tratar de expulsarnos a mi papá y a mí, es un acto antidemocrático ", aseguró en entrevista en el Senado.

Informó que impugnará su expulsión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al argumentar que la Constitución y los propios estatutos del partido lo indican.

" No puede ser reconvenido un legislador por sus opiniones y mucho menos por el voto en uno u otro sentido en cualquiera de las iniciativas y voy a combatir este intento de expulsión, les voy a ganar y los voy a dejar en ridículo ", sentenció el senador por Veracruz quien asistió con Morena y sus aliados a la sesión de declaratoria constitucional de la reforma judicial.

Yunes consideró injusto el proceso de expulsión anunciado por el PAN y dijo que en lo personal " yo no he tomado ninguna decisión. Pero, no voy a permitir que me expulsen por ser libre, por tomar decisión en libertad ".

Argumentó que un partido político no puede obligar a sus legisladores a votar en uno u otro sentido.

" Yo lo hice de manera pensada, no soy el único, hay varios legisladores locales que tampoco quisieron seguir las instrucciones del partido, porque somos libres de votar ", dijo.

" Soy legislador del Partido Acción Nacional ", dijo a pesar de la decisión de esa bancada y de toda la oposición de no asistir la sesión de este viernes.