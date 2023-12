No debe haber pretextos para posponer reducción de jornada laboral: CTM

Fernando Salgado llamó a los diputados a que aprueben la propuesta en las sesiones restantes.

México es uno de los últimos países a nivel mundial en el cual todavía sus trabajadores laboran un periodo de 48 horas semanales con un día de descanso, situación que debe de cambiar, según comentó el secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fernando Salgado.

El agremiado a la CTM compartió que en la Cámara de Diputados de San Lázaro aún se tendrán cuatro sesiones más para analizar la propuesta de 40 horas de jornada laboral, por lo cual tienen hasta el próximo 12 de diciembre para avalarla, si no se retomaría hasta febrero de 2024.

" Quedan cuatro sesiones de este periodo actual de la Cámara del Congreso de la Unión, algún diputado me platicó que el día 12 de diciembre lo van a sacar aunque los diputados no quieran, pero es muy importante porque después de aprobarlo en la Constitución faltará reglamentarlo, y ahí se van a llevar otro rato, no sé si un año, nosotros invitamos a las diputadas y diputados a que lo aprueben en estas cuatro sesiones y lo reglamenten como un compromiso ", comentó.

El secretario general adjunto de la CTM indicó que hay esquemas de trabajo que han funcionado, como el de trabajar 4 días y descansar 3, sin embargo estos siguen cumpliendo una jornada de 48 horas, lo cual están buscando reducir.

Indicó que el propósito es que las y los trabajadores en el país trabajen 40 horas, tengan dos días de descanso y que se les pague un salario de 56 horas.