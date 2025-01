Abogado de Melanie Barragán abandona caso contra Christian de Jesús 'N'

El abogado declaró que Melanie firmó la revocación de su cargo como su representante legal luego de visitar a la familia de Christian de Jesús 'N', su presunto agresor.

El abogado Antonio Juárez Navarro, quien defendía a Melanie Barragán en el caso en contra de Christian de Jesús 'N', anunció que ya no representará a la joven.

A través de TikTok, plataforma en la que se ha mantenido actualizando sobre el caso por tentativa de feminicidio, Juárez Navarro declaró que el cambio fue decisión de Melanie.

"Hace un par de horas nos preguntaban de la Fiscalía (de Tamaulipas) si nosotros habíamos revocado nuestra intención de defenderla y no. La verdad es que sabemos que Melanie lo hizo: le escribí y me comentó que sí, que una disculpa" , relató en un video.

Te puede interesar Revelan que Christian de Jesús 'R' le extraía sangre a Melanie

Diferencias con Melanie

Hasta el momento, el abogado no ha hablado con ella; sin embargo, considera que la decisión de revocarlo de su cargo está relacionada con que Melanie desobedeció sus instrucciones.

"Yo supongo que esto obedece a que en diversas ocasiones yo ya le había comentado que si ella desobedecía alguna de nuestras instrucciones, tendríamos que salir y dejar el caso por completo. Con su mami sí hablé y me suplica de la forma más encarecida que nos quedemos en el caso, pero no es posible que esto suceda porque ya no convergemos en un mismo criterio" , aseveró.

La discordancia que habrían atravesado la joven y su equipo legal se originó, según Juárez Navarro, cuando Melanie les informó que quería buscar a la familia de Christian para pedirles que le regresaran un abrigo suyo y para entregarles algunas pertenencias de su exnovio.

El equipo legal recurrió al psicólogo del Colegio Federal de Peritos para preguntarle si era viable concretar esta visita, "y nos comentó que sería una falta de respeto abismal, que sería tanto como casi burlarse de esta situación y eso le dijimos" .

Te puede interesar Melanie es liberada tras presunto robo en centro comercial

A pesar de esto, la madre de Melanie se percató de que su hija ya tenía de regreso el abrigo en cuestión, lo que desembocó en la sospecha de que sí visitó a la familia de Christian 'N'.

"No sé si por esta razón Melanie, dentro de tanta vulnerabilidad y tanta labilidad emocional, haya firmado una revocación del cargo que nos había conferido. Recordemos que esta firma decidió tomar el caso pro bono, se logró la captura de Christian, se logró la vinculación a proceso por feminicidio en grado de tentativa y, pues bueno, hasta ahora aquí entregamos el caso" .

Finalmente, Juárez Navarro expresó que espera que el caso tome el mejor rumbo "en cuanto a los derechos tanto de Melanie como de Christian, en cuanto a lo que hace a la justicia porque al final del día de eso se trata todo esto" .

¿Quién es Melanie Barragán?

El caso de violencia en contra de Melanie Barragán ha tenido gran relevancia desde que se difundió en redes un video en el que se observa a quien presuntamente es Christian de Jesús 'N', su exnovio, golpeándola brutalmente.

Los hechos tuvieron lugar en una fiesta de Halloween el 31 de octubre de 2024, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Los primeros testimonios revelaron que la pareja discutió porque el joven de 24 años habría tocado indebidamente a una amiga de Melanie, por lo que esta le reclamó; sin embargo, la discusión tomó un giro violento cuando Christian de Jesús 'N' agredió físicamente a su exnovia.

Te puede interesar Christian de Jesús 'N', agresor de Melanie, permanecerá en prisión preventiva

Debido a las lesiones, la víctima estuvo internada en el Hospital General Regional del IMSS en Ciudad Madero durante una semana con el riesgo de perder un ojo, y fue sometida a múltiples cirugías.

Tras permanecer prófugo por 37 días, Christian de Jesús 'N' fue capturado el 6 de diciembre en Escobedo, Nuevo León, fue vinculado a proceso y actualmente se encuentra en prisión preventiva.