Reanuda AICM operaciones tras caída de ceniza

El aeropuerto reportó más de 115 vuelos afectados en sus itinerarios y al menos 15 fueron cancelados por el cierre de operaciones.

Luego de casi 6 horas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reanudó operaciones tras suspensión por caída de ceniza volcánica.

El aeropuerto reportó más de 115 vuelos afectados en sus itinerarios y al menos 15 fueron cancelados por el cierre de operaciones.

Fuentes del AICM indicaron que hasta las 9:30 horas diversas aerolíneas reportaron la cancelación de 12 salidas y tres llegadas.

En cuanto a las operaciones de despegue fueron cancelados el Y4744 y el Y4736 a Guadalajara, además el Y4572 a Mérida, Y4815 a Tijuana, AM370 a Tapachula y el AC997 a Vancouver.

Además, los vuelos Y4982 a Denver, AM504 y Y4218 a Cancún, el Y4192 a Puerto Escondido y el Y4201 a Mérida.

Con respecto a las llegadas fueron cancelados los vuelos UA de San Francisco, y los Y4733 y Y4739 de Guadalajara.

Largas filas

En la Terminal 1 se observan largas filas para ingresar a la sala de última espera para vuelos nacionales.

"Yo llegué a las 5 de la mañana para volar a las 7 a Tapachula y ya no me dejaron pasar a la sala, que había demasiada ceniza en las pistas, que me tomara un café porque iban a tardar, esto no se hace", lamentó Luis Rodríguez, de 65 años.

Usuarios reclamaron al AICM la falta de respuesta a este tipo de emergencias.

"¿Pues qué, están quitando la ceniza con cubetitas?", criticó una señora, molesta.

Esta mañana, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, las autoridades observaron incandescencia y algunos fragmentos en las faldas del volcán, aunque indicaron que no se tiene visibilidad del cráter del volcán por las condiciones meteorológicas en la zona.

En tanto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que se registra caída de ceniza en las Alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo. A Madero, Azcapotzalco, Tlalpan e Iztapalapa.

Desde finales de abril, el volcán presenta constantes exhalaciones por lo que el semáforo de actividad se encuentra en Amarillo Fase II.

Desde julio de 2013, el AICM no suspendía actividades por caída de ceniza volcánica.

Anuncia Aeroméxico política de flexibilidad

Por su lado, la aerolínea Aeroméxico emitió una política de flexibilidad aplicable a los clientes ante la suspensión de operaciones.

A través de un comunicado, indicó que los pasajeros cuyos vuelos resultaron afectados, puede revisar dicha política en: https://www.aeromexico.com/es-mx/avisos-para-pasajeros.