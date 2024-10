Juzgadores deciden finalizar paro de labores

El Poder Judicial de la Federación está integrado por poco más de 50 mil servidores públicos.

A casi dos meses de iniciado el paro de labores en protesta por la reforma judicial, los jueces y magistrados federales finalmente acordaron, por 684 votos contra 572, reanudar sus actividades jurisdiccionales a partir del próximo miércoles.

A pesar del resultado de la votación, la reapertura y funcionamiento de juzgados y tribunales es incierta, ya que ayer por la tarde el movimiento de los 32 Circuitos -integrado por secretarios, actuarios y oficiales judiciales de todo el país-, anticipó que iban a seguir en paro, independientemente de lo que votaran los juzgadores.

Estas categorías de trabajadores son mayoría, pues el Poder Judicial de la Federación está integrado por poco más de 50 mil servidores públicos, de los cuales solo aproximadamente mil 700 son jueces y magistrados.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) dio a conocer esta madrugada los resultados de su consulta que decidió el regreso a las actividades de los órganos jurisdiccionales.

Votación y opiniones sobre el paro

"De lo anterior se advierte que existe una porción significativa de personas juzgadoras que considera oportuno reanudar las labores jurisdiccionales, aunque variando las formas de manifestación y protesta.

No obstante, también se refleja una voluntad importante de quienes prefieren mantener la suspensión de actividades como medida de protesta", dijo la asociación civil. Agregó que estos resultados contienen un mandato derivado del incumplimiento de la formalización de mesas de diálogo para los juzgadores, en las que se adopten medidas concretas ejecutables.

Se espera que a inicios de semana el Consejo de la Judicatura Federal convoque a una sesión del Pleno para que vote por oficializar la decisión de los impartidores de justicia.

La JUFED afirmó que en ningún caso debe interpretarse esta votación como una división o desistimiento de su firme defensa de la independencia judicial.

"Estamos comprometidos y en pie de lucha por la defensa de nuestros derechos humanos, la división de poderes, y el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, por lo que daremos continuidad y fuerza a las acciones legales nacionales e internacionales emprendidas", dijo.

Llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La JUFED también hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a que resuelva las controversias relacionadas con la reforma judicial.

"Exhortamos respetuosamente a la SCJN, como máximo garante del Estado de Derecho, de los equilibrios institucionales y de los derechos humanos, a que se pronuncie con la prontitud y firmeza necesarias sobre la reforma judicial recientemente aprobada", dijo el organismo.

"Confiamos plenamente en que la Suprema Corte, como el último bastión en la defensa de la libertad y la democracia de México, sabrá proteger los principios que nos rigen y salvaguardar los derechos fundamentales de las y los mexicanos".

Finalmente, en referencia al reciente desacato judicial de la mayoría de los consejeros, la asociación civil también reclamó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el cumplimiento de las resoluciones de los juzgadores.

"Exigimos al CJF la observancia puntual a las determinaciones de suspensión emitidas por los titulares del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de dar cumplimiento al mandato constitucional a que está obligado y regresar con ello a nuestro país al cauce de legalidad y respeto a la división de Poderes que rige a todo Estado Democrático de Derecho.

Protesta y posición de los trabajadores judiciales

En la protesta de ayer en la sede del CJF, en Insurgentes Sur, Jorge Alejandro Pérez Luna, vocero de los 32 Circuitos Judiciales del país, anunció que continuará la suspensión de actividades. Su declaración la hizo casi 12 horas antes de que se diera a conocer el resultado de la consulta de la JUFED. "Estamos dispuestos a asumir esos riesgos, está en riesgo la República, está en riesgo todos los ciudadanos de aquí.

Es diferente (la votación de la JUFED), los trabajadores votamos y estamos en paro indefinido hasta que no se resuelvan nuestras peticiones", dijo Pérez Luna. "No (hay regreso a las actividades), en este momento no hay las condiciones".