Esto pasará con el pago de Bienestar si no lo retiras antes del viernes

La secretaría de Bienestar adelantó los pagos de dos bimestres por el inicio de campañas electorales el próximo viernes 1 de marzo.

El próximo viernes 1 de marzo marca el inicio de las campañas para las elecciones federales en México, donde se elegirá, entre otros cargos, al próximo titular del Poder Ejecutivo Federal. Esto ha generado preguntas entre los beneficiarios de programas sociales, especialmente las Pensiones Bienestar, sobre el funcionamiento de estos programas durante el período electoral.

Es importante destacar que si aún no has retirado el dinero de los pagos adelantados de las Pensiones Bienestar, como la de las Personas Adultas Mayores o la de Personas con Discapacidad, no debes preocuparte. A pesar del inicio de las campañas electorales, no habrá ningún cambio el depósito y podrás retirar tu dinero según lo programado.

Desde finales de enero y durante febrero, la Secretaría de Bienestar, a través del Banco del Bienestar, ha estado realizando los depósitos correspondientes a los bimestres de marzo-abril y mayo-junio en las tarjetas del Bienestar de los beneficiarios. Esto se ha hecho para evitar que los programas sociales sean utilizados con fines electorales durante el período de campañas.

En cuanto al retiro del dinero durante las campañas electorales, no supondrá ningún problema para los beneficiarios. Los cajeros automáticos del Banco del Bienestar están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, para realizar retiros de efectivo.

Es fundamental que los beneficiarios de los programas sociales estén informados sobre el funcionamiento de los mismos durante el período electoral y que puedan acceder a sus beneficios sin contratiempos.