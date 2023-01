Parquímetros digitales confunden a ciudadanos

“Me parece muy moderno el sistema que están utilizando, lo único es que yo como primera usuaria, dudaba que en realidad funcionara, pero lo voy a intentar, no tengo mucha información de los métodos de pagos y como avisan a los policías, pero espero que sí funcione” , comentó la ciudadana.

Ciudadanos se encuentran confundidos con la instalación de los parquímetros virtuales que se están colocando en los alrededores del Vado del Río y que comenzarán sus funciones el próximo 13 de febrero.

Hay opiniones divididas entre los ciudadanos en cuanto a la operatividad de estas innovadoras medidas para facilitar la rotación de estacionamiento en el punto, hay opiniones positivas como la de Griselda Duran Patiño, quién indica que es un sistema muy moderno.

“Me parece muy moderno el sistema que están utilizando, lo único es que yo como primera usuaria, dudaba que en realidad funcionara, pero lo voy a intentar, no tengo mucha información de los métodos de pagos y como avisan a los policías, pero espero que sí funcione” , comentó la ciudadana.

Griselda Duran, se detuvo a leer los totems que ha instalado el Instituto Municipal de Planeación (Implan) desde el pasado 15 de enero con la finalidad de orientar a los ciudadanos y familiarizarlos con este nuevo sistema.

Por otra parte el señor Ángel Cervantes Enríquez quien es contratista, se mostró en desacuerdo con la implementación de estos parquímetros pues maneja cuatro vehículos y le parece excesivo pagar a diario la cuota que se ha establecido.

“Nosotros estamos trabajando en la torre que se está construyendo aquí y diario de mi negocio estacionamos cuatro carros y la verdad pagamos impuestos y todo, entonces supuestamente las vías son libres para estacionarse sin cobro”

“No estoy en contra de entrar a un estacionamiento particular pagar una cuota, pero aquí en la vía pública, no se me hace justo que tengamos que pagar, porque ya estamos pagando impuestos sobre lo mismo”, externó Cervantes Enríquez.

A pesar de que el programa se dió a conocer desde el pasado mes de noviembre del 2022, hay ciudadanos que aún desconocen el proyecto y al llegar a los cajones de estacionamiento, las adecuaciones les generan confusión.

“Es sorpresa para mi esto, no los había visto, pero si me sorprende que no haya algo en donde seamos libres, donde haya libertad de quedarse en algún lugar, ahora tenemos que pagar hasta por caminar o por estacionarnos, no sé, me sorprende y estoy medio confundida” , expresó Yolanda Ramírez Chavez.

La información proporcionada por el arquitecto Eufemio Carrillo Atondo, señala que estos parquímetros funcionarán a través de una aplicación, cuando el conductor estacione su vehículo en un cajón de estacionamiento deberá activar a través de su celular el cobro por el estacionamiento.

Estos pagos podrán realizarse a través del registro de una tarjeta bancaria en la aplicación Parkimovil o simplemente se podrá recargar electrónicamente a través de negocios autorizados.

El programa de parquímetros digitales además tendrá un sistema de software para los elementos municipales comisionados a las zonas, los cuales podrán sancionar a los conductores que no paguen o no estén registrados en la aplicación móvil.

Lo recaudado por los parquímetros digitales, será destinado a obras en beneficio de los lugares dónde están instalados.

