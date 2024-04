Acusan a influencer Fofo Márquez de golpiza a mujer

La víctima explicó que todo sucedió porque accidentalmente golpeó el espejo del automóvil donde el influencer viajaba con una mujer.

El creador de contenido Fofo Márquez se ha convertido en tendencia en redes sociales. Y es que este jueves se ha comenzado a difundir un video donde se observa a una mujer, quien se encuentra ensangrentada de la cara, siendo auxiliada por dos mujeres debido a la fuerte golpiza que le propinó, presuntamente, el influencer.

De acuerdo con los videos que fueron difundidos en X, la agresión se registró en un estacionamiento de San Mateo, en Naucalpan, Estado de México.

Golpeó un espejo del influencer

En uno de los clips, la mujer, quien se observa visiblemente afectada, mencionó que al estacionarse le pegó a uno de los espejos del vehículo en el que iban Fofo y una mujer, por lo que de manera amable les explicó que le iba a llamar a su aseguradora para reparar el daño, pero estos no le creyeron, pues pensaron que se iba a escapar.

"Lo que pasa es que entro yo y estaba estacionada ella aquí, entonces al entrar el espejo se volteó, no se cayó ni nada, entonces yo ya sabía que no era tan grave. Me bajo y la chava no se baja, y le comentó: 'Oye, cuando vengas aquí trata de meter tus espejos, porque quedamos muy justitos', déjame le voy a hablar al seguro" , expresó.

Mientras contaba esto, las mujeres que la socorrieron expusieron que presenciaron todo, por lo que se encontraban impactadas.

"Yo vi cómo te tiró, no manches, te pateó en el piso, está loco, maldito" , mencionaron, al tiempo que le preguntaban si no querían que la llevaran al hospital, pero esta se negó.

En un segundo videoclip, se aprecia cómo dos hombres intentaron detener al influencer, pero no obtuvieron buenos resultados, ya que terminó huyendo en una camioneta.

No ha declarado

Hasta la noche de este jueves, Fofo Márquez no ha salido a declarar nada en sus redes sociales, y también se desconoce si la mujer realizó algún tipo de denuncia ante las autoridades correspondientes.

Tras esta agresión, usuarios aseguraron que el personaje que aparece en el video sí se trata de Rodolfo 'Fofo' Márquez, por lo que le brindaron el apoyo a la mujer y dejaron algunos comentarios como: "En realidad es famoso porque la gente lo odia" , "Al rato sube video disculpándose y no pasó nada aquí como la mayoría lo hace" , "Si sabían que a ese fofo le pusieron un ultimátum la otra vez por andar de alzado... nomás les digo que si no sale pronto del país" .