México prohibirá maíz transgénico en tortillas

El Presidente López Obrador anunció además que se impondrán aranceles para la importación de maíz blanco transgénico, y que espera que con esa medida se apoye también a los productores nacionales.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la negativa del uso de maíz transgénico para consumo humano y anunció que esta semana publicará un acuerdo para prohibir su uso en las tortillerías del país.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional anunció además que se impondrán aranceles para la importación de maíz blanco transgénico, y que espera que con esa medida se apoye también a los productores nacionales.

"En eso estamos, con un acuerdo que estoy por firmar esta semana para que en las tortillerías sólo se use maíz blanco y no transgénico. Y esto va a ir acompañado del establecimiento de aranceles para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales el maíz blanco" , señaló el Mandatario federal.

Descartó el argumento de los que dicen que se importa maíz blanco porque es barato.

"Sí, pero resulta que ese maíz blanco también es transgénico y tenemos las pruebas" , aseguró.

Al preguntarle si estos aranceles podría afectar a Estados Unidos contestó: "Ahí no, pero vamos a resolver el problema".

Producción de maíz en México

Dijo que la producción de México sobre maíz blanco ha crecido con el objetivo de lograr el auto-abasto, lo cual ya sucede en algunas entidades como Guerrero, en donde los excedentes se pueden comercializar.

Al insistirle si el arancel al maíz blanco aplicaría a Estados Unidos, en una segunda respuesta, matizó la contestación.

"Lo estamos analizando, no está produciendo maíz blanco que no sea transgénico" , contestó.

El Mandatario reconoció que hay resistencia a este tema del maíz transgénico no sólo por parte de Estados Unidos, sino de otros países, entre ellos de la Unión Europea y Japón.

Sin embargo, consideró que hay muchos intereses creados alrededor de este mercado, que el tema está en las consultas con Estados Unidos y que incluso podría irse a un panel, al que no hay que temerle pues, dijo, está en juego un asunto de salud pública.

Promesa de campaña

López Obrador insistió en que la prohibición del maíz transgénico para el consumo humano es una promesa desde campaña y que el país está abierto a llegar a un acuerdo; recordó que el uso de este maíz para forraje fue extendido por dos años más y que se ha planteado la realización de un estudio por parte de especialistas de salud de México y EU, sin embargo, el país vecino no ha aceptado.