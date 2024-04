López Obrador truena contra primer debate presidencial

El Presidente acusó que las preguntas del debate fueron hechas con la narrativa de sus opositores para atacar a su gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tronó en contra del primer debate presidencial entre los candidatos presidenciales donde participaron Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Javier Álvarez Máynez.

"Hace dos días en toda la narrativa del debate salió de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación, toda la narrativa del debate fue eso.

"No reconocer nada, es la narrativa de los medios de información, las que utilizaron para hacer la pregunta del debate"

En conferencia de prensa, acompañado por las 23 gobernadoras, gobernadoras y Jefe de Gobierno emanados de Morena y partidos aliados, el titular del Ejecutivo dijo que aún con esa estrategia no pudieron dejar mal a su gobierno

"Aun así no pudieron dejar mal, no habló del partido. Lo que se ha hecho del combate a la corrupción, todo fue a tabla rasa, las preguntas: cómo hacerle para enfrentar la gran corrupción que persiste que viene desde no sé qué gobierno como si nosotros fuéremos iguales", criticó.