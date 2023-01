Trevor Noah presume en fotografías su paseo por la CDMX

"Estoy muy agradecido. Recuerdo cuando empecé el programa y no podíamos lograr a suficiente gente para que viniera de público".

Desde que Trevor Noah abandonó los programas nocturnos para concentrarse en los shows en vivo, el comediante estadounidense no pierde la oportunidad de tomarse un respiro, pues puso una pequeña pausa a su tour para visitar la Ciudad de México y algunos de los lugares más emblemáticos y representativos de esta ciudad.

Trevor Noah es muy conocido entre la audiencia de Estados Unidos, debido a su participación como presentador de noticias y, sobre todo, por el sarcasmo y comicidad que inyectaba en los trascendidos de cada día, sin embargo, esa etapa profesional del comediante ya quedó atrás y, mientras prueba nuevos horizontes, decidió darse una vuelta por nuestro país.

Este lunes, el presentador de 38 años compartió una serie de fotografías paseando por los sitios más característicos de la Ciudad de México.

En las instantáneas, Noah aparece posando frente al Palacio de Bellas Artes, la Cámara Nacional de Comercio, Paseo de la Reforma y el Museo de Antropología e Historia. A su vez, el comediante también compartió un vistazo de la comida que probó, el cual, todo indica que le dejó una muy buena impresión, pues acompañada de las imágenes escribió la siguiente frase: "La mejor comida, las mejores personas, la mejor sorpresa. Gracias CDMX".

Fue a finales de diciembre pasado cuando el comediante anunció su salida de "The daily show", un programa de noticias con perfil satírico, del cual estuvo a cargo a lo largo de siete años, desde su primera participación como presentador principal, el 28 de septiembre de 2015, y aunque la despedida de Noah resultó conmovedora para las y los televidentes, en principio, tuvo que trabajar duro para ganarse su simpatía.

¿Por qué Trevor Noah es tan querido?

Desde la primera emisión de "The daily show", en julio de 1996, el noticiario sólo había estado en manos de dos presentadores; primero por Craig Kilbon, quien tuvo una breve participación de dos años, y más tarde, fue sustituido por Jon Stwart, quien formó parte del proyecto por 16 años, por ello, cuando se retiró, en 2015, la llegada de Trevor, quien tenía apariciones eventuales en el show, no fue tan bien recibida.

"Estoy muy agradecido. Recuerdo cuando empecé el programa y no podíamos lograr a suficiente gente para que viniera de público", recordó el conductor, visiblemente conmovido, en su última aparición en el show, el pasado 9 de diciembre de 2022.

La salida del presentador sudafricano se debió a que tomó la decisión de concentrarse al 100% en show de comedia en vivo, compromiso que le fue cada vez más complicado de realizar, debido a que tenía que presentarse en "The daily show" de lunes a jueves, rutina que llevó a cabo por siete años consecutivos, sin embargo, su salida del programa no le fue indiferente, sino que sirvió al comediante para recordar todo lo que ha crecido a lo largo de su carrera profesional.

"Ha sido completamente increíble. Es algo que jamás me habría esperado y he estado pensando en todo por lo que hemos pasado: la presidencia de Donald Trump, la pandemia, etc.", destacó el comediante sudafricano.

Y aunque Trevor se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, no siempre fue así, pues creció en un contexto en el que, en Sudáfrica todavía estaban prohibidas las relaciones interraciales, situación que complicó su crianza y su desarrollo social, debido a que su madre es africana y su padre suizo, por lo que vivió el rechazo y discriminación de ambas culturas, de hecho, el presentador ha revelado que para hacer aceptado entre la familia de su madre, debía decir que había nacido con albinismo para justificar la pigmentación de su tez, además tuvo que soportar la intolerancia de caminar debajo de la acera, lejos de su padre, porque no era bien visto que una persona caucásica caminara a lado de alguien de piel más oscura.