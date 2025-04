La Mandataria federal refutó la afirmación de la Fiscalía estatal sobre que no hay indicios que apunten a que la agresión hacia Morales haya sido por su trabajo como buscadora.

La Presidenta Claudia Sheinbaum urgió que se investigue a fondo el asesinato de la madre buscadora María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez ocurrido en Tlajomulco, Jalisco.

Tras lamentar el crimen, la Mandataria federal refutó la afirmación de la Fiscalía estatal sobre que no hay indicios que apunten a que la agresión hacia Morales haya sido por su trabajo como buscadora.

"Está hablando la Subsecretaría de Derechos Humanos con la familia, buscándola para poder apoyarles en todo lo que requieran" , dijo Sheinbaum.

"Tiene que investigarse a fondo, a fondo, no puede haber en un día que no no tuvo nada que ver con su labor. Que se investigue a fondo" .

La Presidenta dijo que recibió una carta en la que se le pedía que haya justicia en el caso de Jalisco.

"Pero en particular en la carta, les voy a poner la última parte, porque nos piden que intervengamos en el caso de Jalisco para que haya justicia, y vamos a estar atentos" .

"Y tiene que investigarse realmente a fondo de por qué ocurrió este hecho, si fue por la labor de búsqueda que estaba haciendo o no, pero que sea una investigación a fondo", exigió la Presidenta.

El pasado miércoles, María del Carmen Morales, de 43 años, junto con su hijo Jaime Daniel Ramírez, de 26 años, fueron acribillados en un parque público en Tlajomulco, donde estaban juntando agua en recipientes porque no tenían abasto en su colonia.

Sujetos a bordo de motocicletas les dispararon en el lugar y huyeron.

El Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, del que Morales formaba parte, dijo que se trata de un golpe devastador.