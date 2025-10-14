La fiscal Bertha Alcalde señaló que se mantienen abiertas diversas líneas de investigación, aunque no ahondó en ellas, debido al sigilo del proceso de averiguación.

La Fiscalía General de Justicia dio a conocer que el ataque contra David Cohen Sacal, ocurrido la tarde de ayer, fue realizado por dos personas, de las cuales una de ellas fue detenida por parte de elementos de la Policía de Investigación.+

Te puede interesar Fiscalía de Cdmx confirma la muerte del abogado David Cohen

La Fiscal Bertha Alcalde señaló que se mantienen abiertas diversas líneas de investigación, aunque no ahondó en ellas, debido al sigilo del proceso de averiguación.

"Se logró la detención del responsable material inmediatamente después de que se cometió; tenemos ya diversas líneas de investigación, sabemos que participaron dos personas el día de ayer en el homicidio a bordo de una motocicleta" , refirió.

"Estamos realizando una investigación muy a fondo sobre, no nada más la responsabilidad material, sino también intelectual de este homicidio" .

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que se indaga la identidad del otro participante, quien se encontraría a bordo de una motocicleta.

David Cohen Sacal, abogado que representó a Víctor Garcés y a Guillermo 'Billy' Álvarez Cuevas, exdirectivos de la cooperativa Cruz Azul, falleció tras ser baleado ayer por la tarde al salir de los juzgados del Poder Judicial en la Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, confirmó la Fiscalía capitalina.

Te puede interesar David Cohen: el abogado de alto perfil detrás de casos en el futbol mexicano

El litigante recibió dos balazos, uno en la cabeza que le atravesó el cerebro y otro en el fémur, disparados con un arma calibre 9 mm. por un joven de 18 años, identificado como Héctor, quien vestía sudadera azul, pantalón oscuro, zapatos cafés.